Rayo McQueen reaparecerá en la Fórmula 1

Rayo McQueen cambiará la Copa Pistón por la Fórmula 1. El protagonista de Cars llegará a la categoría reina del automovilismo en el Gran Premio de Italia (del 4 al 6 de septiembre en Monza), para celebrar el 20º aniversario del estreno de la película y la ampliación de la colaboración entre la Fórmula 1 y Disney hasta la temporada 2028.

El aterrizaje de Rayo McQueen forma parte del “Fuel the Magic” (alimenta la magia), la colaboración entre la Fórmula 1 y Disney que comenzó en 2025 y continuará como mínimo, hasta 2028.

Rayo McQueen llega a Monza

El campeón de la Copa Pistón será el gran protagonista de esta nueva etapa de la colaboración. Según ha confirmado oficialmente la Fórmula 1, Rayo McQueen llegará a Monza con un diseño completamente nuevo para celebrar el vigésimo aniversario de Cars.

El escenario será también muy especial. La Fórmula 1 ha elegido el Gran Premio de Italia, en Monza, el Templo de la Velocidad, uno de los circuitos más históricos del automovilismo mundial para celebrar los 20 años de una de las películas más especiales del motorsport.

Una nueva colección de Disney y la Fórmula 1

La llegada de Rayo McQueen a la máxima categoría del automovilismo también viene acompañada de una nueva colección de productos. Los primeros seis artículos se presentaron el pasado 14 de agosto en D23, un evento para los seguidores de Disney. Entre ellos se encuentran una gorra y una sudadera exclusivas de Disney, además de diferentes coches a escala fabricados por Mattel.

La colección empezó a comercializarse online en las tiendas oficiales de Fórmula 1 y Disney en Estados Unidos, y está previsto que llegue al mercado internacional el 27 de agosto. Además, estará disponible en la tienda oficial de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Italia en Monza.

La nueva colección de ropa de Rayo McQueen en colaboración con la Fórmula 1 / Fórmula 1

Disney y la Fórmula 1 amplían su alianza hasta 2028

La incorporación de Cars supone un nuevo paso en la estrategia de “Fuel the Magic”. La colaboración arrancó en 2025 con Mickey Mouse y sus amigos como principales protagonistas y, desde entonces, ha ido incorporando diferentes iniciativas que unen el universo de Disney con la Fórmula 1.

El primer gran acto tuvo lugar durante el Gran Premio de Las Vegas de 2025, con una actuación de Disney Live Entertainment en las fuentes del Bellagio, la presencia de la Banda de Disneyland y el lanzamiento de una primera colección de productos de Disney en colaboración con la Fórmula 1. En el GP de China de 2026, la alianza llevó un monoplaza de exhibición hasta el resort de Disneyland en Shanghái, además de estrenar contenido original de WEBTOON y diferentes espacios comerciales de “Fuel the Magic”.

La colaboración también llegó a la F1 Academy durante el Gran Premio de Canadá, con Minnie Mouse y Daisy como protagonistas de productos y experiencias destinadas a inspirar a una nueva generación de mujeres en el automovilismo.

Se amplia la colaboración entre la Fórmula 1 y Disney / Fórmula 1

Un casco de Mickey Mouse que recaudó más de 175.000 euros

Una de las iniciativas más destacadas de la colaboración entre Disney y la Fórmula 1 se produjo en el Gran Premio de Gran Bretaña de este año. El conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento estadounidense y la categoría reina del automovilismo pusieron a subasta un casco de competición personalizado e inspirado en Mickey Mouse que fue firmado por los 20 pilotos de la parrilla.

El casco firmado recibió 199 pujas de 28 participantes procedentes de 12 países y terminó vendiéndose por 151.000 libras, unos 176.598 euros. La recaudación se destinó a Make-A-Wish International (Pide un Deseo), una organización sin ánimo de lucro que se dedica a cumplir los sueños de niños y adolescentes con enfermedades graves o críticas. Este casco se convirtió en el artículo benéfico de mayor valor vendido hasta entonces en F1 Authentics, la tienda oficial de la Fórmula 1.