Mazda Europa transforma el diseño Kodo del CX-6e

El Mazda CX-6e ya había enseñado prácticamente todas sus cartas: es un SUV eléctrico de tracción trasera, con 258 CV (190 kW), batería LFP de 78 kWh y una autonomía máxima homologada de 484 km WLTP. La novedad ahora no está en su mecánica ni en su interior tecnológico, sino en cómo se ha llegado a su aspecto definitivo. Mazda revela el trabajo realizado entre sus equipos de Europa y Japón para adaptar el conocido lenguaje Kodo a esta nueva generación de eléctricos.

Mazda explica que tanto el diseño como la puesta a punto del CX-6e han contado con una participación importante de sus centros en Europa: el desarrollo estético se realizó en este continente, en colaboración con el equipo japonés, y partió de la intención de buscar unas proporciones y superficies diferentes a las mercado local sin abandonar la filosofía Kodo, ‘Alma del Movimiento’.

Mazda CX-6e / Mazda

La marca engloba esta interpretación bajo la denominación ‘Soulful Futuristic Modern’, traducida como Modernidad Futurista con Alma. Más allá del nombre, el cambio se aprecia en una silueta más estilizada, el tratamiento del pilar D y unas superficies que buscan generar tensión visual sin recurrir a demasiados elementos añadidos.

El CX-6e no surgió simplemente de una propuesta europea posteriormente validada en Hiroshima. Mazda describe un proceso de ida y vuelta entre ambos equipos, con sucesivas revisiones, modelado digital y modelos de arcilla desde las primeras fases del proyecto hasta alcanzar el coche de producción.

Ese trabajo también permite entender algunas decisiones que diferencian al CX-6e de otros Mazda recientes. Bahram Partaw, diseñador principal del Centro Europeo de Investigación y Diseño, explica que uno de los objetivos era mantener una sensación de movimiento incluso con el vehículo detenido. Para conseguirlo se trabajó especialmente sobre la silueta, el pilar trasero flotante y las transiciones entre las diferentes superficies de la carrocería.

Mazda CX-6e / Mazda

También las llantas tuvieron un desarrollo específico. Las de hasta 21 pulgadas fueron concebidas en el Centro Europeo de Investigación y Diseño de Mazda en Oberursel, Alemania. Su tamaño ya se conocía —el modelo puede montar llantas de 19 o 21 pulgadas—, pero no el papel del centro europeo en su creación.

Otro de los detalles de diseño afecta a la relación entre estética y aerodinámica. Mazda asegura que esta última se introdujo desde las primeras fases del proyecto, en lugar de adaptar posteriormente la carrocería una vez definidas sus formas. Las entradas integradas en la parte frontal se encargan de conducir el flujo de aire a través del frontal y sobre el capó. Más llamativo resulta el razonamiento empleado para los retrovisores digitales, disponibles en el acabado Takumi Plus según la información ya comunicada anteriormente.

Mazda explica que, durante las primeras fases de diseño, los coches suelen dibujarse sin retrovisores exteriores convencionales. Las cámaras permitieron mantener en el vehículo de producción una imagen más próxima a esos bocetos iniciales, además de contribuir a reducir visualmente la presencia de estos elementos en los laterales.

Interior del Mazda CX-6e / Mazda

No es la única solución tecnológica conocida del CX-6e. El habitáculo concentra buena parte de sus funciones en una pantalla de 26 pulgadas, acompañada por Head-Up Display, reconocimiento de voz, control mediante gestos y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. La versión Takumi Plus también añade un espejo retrovisor interior digital.

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El apartado práctico tampoco ha cambiado respecto a lo anunciado en enero. El maletero trasero ofrece 468 litros, ampliables a 1.434 con los respaldos abatidos, mientras que bajo el capó existe otro compartimento delantero de 80 litros.