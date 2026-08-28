Great Wall Motor (GWM) ha iniciado su actividad comercial en España con el lanzamiento del GWM ORA 5, un SUV concebido para adaptar la pintura exterior, el ambiente interior y el esquema mecánico a las preferencias del usuario. Entre sus opciones de carrocería, acabados y sistemas de propulsión, el modelo suma un total de 57 configuraciones posibles.

El GWM ORA 5 aterriza en España con tres motorizaciones y 57 opciones de personalización / GWM

Tres opciones mecánicas

El ORA 5 se comercializa únicamente con tracción delantera y transmisión automática, estructurando su gama en torno a tres tecnologías de propulsión:

Gasolina: Desarrolla 160 CV de potencia y cuenta con el distintivo ambiental C.

Desarrolla de potencia y cuenta con el distintivo ambiental C. Híbrida: Entrega 223 CV , dispone de etiqueta ECO de la DGT y homologa una autonomía combinada superior a los 1.000 kilómetros .

Entrega , dispone de etiqueta ECO de la DGT y homologa una autonomía combinada . Eléctrica: Ofrece 204 CV, etiqueta Cero emisiones y alcanza hasta 603 kilómetros de autonomía en ciclo urbano. Incorpora función de carga rápida y tecnología V2L para suministrar energía a dispositivos externos.

El ORA 5 se comercializa únicamente con tracción delantera y transmisión automática / GWM

Acabados y gama de colores

La carrocería del vehículo ofrece ocho tonos de pintura: Azul Caribe, Verde Amazonia, Blanco Montblanc, Negro Cervino, Blanco Sahara, Gris Atlas, Gris Etna y Gris Etna Mate (este último disponible en exclusiva con el acabado superior).

Por su parte, el habitáculo se articula en torno a dos niveles de equipamiento:

Explore: Nivel de acceso que incluye tapicería de tela en color negro .

Nivel de acceso que incluye . Advance: Permite optar por cuero sintético negro o una combinación bicolor en beige y marrón. Añade iluminación ambiental de 64 colores, techo solar panorámico, asientos delanteros ventilados, volante calefactado y portón trasero eléctrico.

El apartado multimedia está gestionado por el sistema operativo Coffee OS 3.0, proyectado en una pantalla central de 14,6 pulgadas / GWM

Tecnología personalizable

El apartado multimedia está gestionado por el sistema operativo Coffee OS 3.0, proyectado en una pantalla central de 14,6 pulgadas con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. El catálogo tecnológico se completa con acceso y arranque sin llave, sistema de cámara de visión 360º y un paquete de más de 20 asistentes a la conducción.

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Asimismo, el asistente de voz del vehículo -activable desde el volante- permite modificar el comando de activación por defecto ("Hey GWM") por cualquier nombre elegido por el conductor. Desde este sistema es posible controlar mediante órdenes vocales elementos como el parasol del techo, las ventanillas, la apertura del maletero, la climatización o el equipo de navegación.