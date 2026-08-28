Seguridad vial
Qué hacer si golpeas un coche aparcado y no hay nadie dentro: esto dice la Guardia Civil
Marcharse del lugar sin avisar puede acarrear sanciones, documentar los daños y localizar al propietario es fundamental para evitar problemas legales
Sofía Aladro
Dar un pequeño toque a otro vehículo al realizar una maniobra de estacionamiento es un accidente más común de lo que parece. Sin embargo, cuando el coche afectado está vacío y el propietario no se encuentra presente, la imprudencia más habitual es abandonar el lugar. Irse sin más no debería ser jamás una opción, ya que la ley exige hacerse cargo de los daños materiales causados y alejarse sin notificarlo puede derivar en sanciones.
La forma correcta de actuar ante esta situación empieza por mantener la calma y documentar minuciosamente todo lo ocurrido antes de mover tu vehículo. Es fundamental tomar fotografías detalladas de la zona del impacto, de los desperfectos de ambos turismos y del entorno del aparcamiento, asegurándote de que la matrícula del otro coche quede claramente registrada en las imágenes.
Cómo dejar la información de contacto
Una vez documentada la escena, el siguiente paso es intentar localizar al propietario en los establecimientos o viviendas cercanas. En caso de no ser posible, se deben dejar los datos de contacto y del seguro de forma segura (por ejemplo, en un papel protegido bajo el limpiaparabrisas) para que el afectado pueda comunicarse contigo y tramitar la declaración amigable de accidente.
Este sencillo gesto evita que el incidente sea considerado un abandono a la fuga, algo que podría acarrear la pérdida de coberturas por parte de la aseguradora. Dejar constancia por escrito garantiza que el proceso de reparación se inicie por los cauces legales ordinarios sin generar desconfianza entre las partes.
Cuándo solicitar asistencia y notificar a las autoridades
Si los daños materiales son de cierta importancia, se han visto implicados elementos de la vía pública o existe alguna circunstancia anómala, lo más conveniente es avisar inmediatamente a las autoridades. La Policía Local o la Guardia Civil pueden acudir al lugar para redactar un atestado oficial y localizar al titular del coche a través de la base de datos de tráfico.
Contar con el respaldo de los agentes protege a ambos conductores frente a posibles desacuerdos posteriores sobre las causas o el alcance del impacto. Ante cualquier percance en un estacionamiento, actuar con responsabilidad y seguir este protocolo garantiza una resolución rápida y sin complicaciones innecesarias.
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