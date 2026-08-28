Las dudas más frecuentes al viajar en coche eléctrico durante el verano

Las altas temperaturas estivales y los desplazamientos de larga distancia por autopista representan una prueba de exigencia para la tecnología de los vehículos eléctricos.

Entender cómo afecta el calor al rendimiento del sistema de propulsión y a las celdas de batería resulta fundamental para planificar los viajes con eficiencia y preservar la vida útil del vehículo a largo plazo.

¿El calor estropea la batería de un coche eléctrico?

El calor no degrada la batería de forma súbita, pero acelera su envejecimiento químico. Una celda de ion-litio pierde capacidad útil a mayor velocidad cuanto más tiempo permanece expuesta a temperaturas elevadas.

Por este motivo, los automóviles eléctricos modernos integran sistemas de acondicionamiento térmico activos diseñados para mantener el paquete de baterías dentro de su margen de trabajo óptimo.

¿Cuál es la temperatura ideal para una batería?

Las celdas de ion-litio ofrecen su mejor equilibrio entre rendimiento, potencia de carga y durabilidad aproximadamente entre los 15 °C y los 35 °C. Este margen coincide con el rango fijado por el National Renewable Energy Laboratory (NREL) de Estados Unidos como la temperatura de operación deseable en el diseño térmico de baterías de tracción.

¿Se pierde autonomía durante el verano?

Sí, aunque el impacto es significativamente menor que el registrado durante el invierno. Mientras que con calor moderado la pérdida es imperceptible, ante temperaturas extremas el consumo se eleva.

Un estudio realizado sobre 345.622 trayectos reales de 300 vehículos eléctricos determinó un incremento del consumo del 28,4% y una reducción de la autonomía del 16% en desplazamientos realizados entre 46 °C y 50 °C, en comparación con trayectos entre 26 °C y 30 °C.

Las altas temperaturas estivales y los desplazamientos de larga distancia por autopista representan una prueba de exigencia para la tecnología de los vehículos eléctricos. / Fpk

¿Por qué la segunda carga rápida seguida puede ser más lenta que la primera?

Este fenómeno se produce porque la batería acumula calor durante la primera parada y el trayecto posterior. La recarga con alta intensidad genera calor en el interior de las celdas; si el sistema no logra evacuarlo a la misma velocidad, la gestión electrónica reduce la potencia admisible para proteger el componente.

Contar con un circuito de refrigeración líquida bien dimensionado permite sostener altas velocidades de recarga en paradas encadenadas.

¿Qué es el preacondicionamiento de la batería?

El preacondicionamiento consiste en atemperar el paquete de baterías al nivel idóneo antes de llegar al punto de recarga, en lugar de esperar a que comience la sesión. Los sistemas de navegación actuales activan este proceso de forma automática cuando el conductor selecciona una estación de carga rápida como destino en la ruta.

¿Todos los coches eléctricos necesitan refrigeración líquida?

No necesariamente. Las necesidades de refrigeración varían en función de la energía del paquete, su masa, las corrientes de carga y descarga admitidas y el tipo de uso previsto.

Un modelo urbano con batería reducida y potencias moderadas puede funcionar con refrigeración por aire, mientras que un vehículo concebido para viajes largos y recargas de alta potencia requiere un circuito líquido activo.

¿Es mejor dejar el coche al 100% o a media carga si va a estar parado?

Para periodos de inactividad prolongados bajo un clima caluroso, mantener un estado de carga intermedio (entorno al 50%) reduce la degradación. En ensayos de laboratorio, celdas almacenadas durante 300 días perdieron un 7,5% de capacidad al 50% de carga, frente al 11,8% registrado al 100%. Asimismo, se desaconseja dejar el vehículo aparcado más de 14 días con la batería completamente descargada.

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¿Refrigerar más es siempre mejor?

No. Dimensionar en exceso el sistema de refrigeración añade peso, componentes, volumen y un consumo eléctrico adicional que proviene de la propia batería. Según análisis del NREL, un sistema capaz de disipar 3 kW suma unos 5 kg de peso, mientras que uno diseñado para 15 kW puede representar hasta el 5% de la masa total de las celdas. El objetivo de la ingeniería es lograr el equilibrio térmico exacto adaptado al uso real del automóvil.