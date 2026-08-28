Puertas que impiden abrir y frenos que corrigen errores de conducción, así es la seguridad en la Neue Klasse de BMW

BMW aprovechará la llegada de la Neue Klasse para ampliar sus sistemas de seguridad activa de serie. El primer modelo que los incorpora es el nuevo BMW iX3, aunque posteriormente llegarán también al BMW i3, BMW X5 y BMW Serie 7. Y algunas de las novedades van bastante más allá del clásico aviso acústico o de una frenada automática.

Una de las más llamativas actúa cuando el coche ya está parado. BMW ha evolucionado su sistema de advertencia de salida para que no se limite a avisar si se aproxima un ciclista, un vehículo u otro usuario de la vía: ahora puede retrasar activamente la apertura de la puerta hasta que haya desaparecido el peligro.

Sistemas de seguridad en la Neue Klasse de BMW / Tom Kirkpatrick

Para hacerlo utiliza los radares laterales, que continúan vigilando el entorno del vehículo mientras está estacionado. Si detectan riesgo de colisión, el cierre electrónico impide momentáneamente que la puerta se abra. La intención es reducir los denominados accidentes de dooring, provocados cuando un ocupante abre una puerta directamente al paso de una bicicleta u otro vehículo.

La otra parte importante de esta nueva generación está en cómo decide el coche cuándo debe intervenir. El sistema BMW Symbiotic Drive intenta interpretar si una maniobra es deliberada a partir de acciones como utilizar el intermitente, mover activamente el volante o comprobar el entorno con la mirada.

Esto cambia, por ejemplo, el funcionamiento del asistente de mantenimiento de carril. Si el coche entiende que el conductor está realizando una maniobra voluntaria, no interviene siempre que no exista riesgo previsible de colisión o de abandonar la carretera. En cambio, si detecta una salida involuntaria del carril o un peligro, puede avisar y actuar sobre la dirección.

Sistemas de seguridad en la Neue Klasse de BMW / Tom Kirkpatrick

El vehículo puede esquivar automáticamente un obstáculo sin abandonar su propio carril cuando dispone de espacio suficiente. BMW pone como ejemplos una persona que aparezca en la calzada entre dos vehículos o un ciclista que no haya sido visto en condiciones de poca luz.

El sistema también puede corregir ligeramente la trayectoria ante el riesgo de una colisión lateral, alejando el coche del objeto o vehículo que se aproxima demasiado. A esto se suma un asistente de frenada de emergencia capaz de llegar hasta la deceleración máxima y que, gracias a la nueva generación de sensores, contempla asimismo situaciones con animales en la carretera.

El coche toma el control

Hay otra función pensada para un escenario bastante diferente. Si la cámara del conductor detecta que este ya no está en condiciones de conducir, el asistente de atención puede tomar temporalmente el control y detener el vehículo de forma controlada. Durante el proceso activa los cuatro intermitentes y realiza una llamada de emergencia eCall. El conductor puede cancelar la intervención en cualquier momento.

BMW también amplía las situaciones que generan una advertencia en el campo de visión del conductor. A los semáforos en rojo, señales de ceda el paso, stop o dirección prohibida se añaden ahora los pasos de peatones, mostrados a través del BMW Panoramic Vision.

Sistemas de seguridad en la Neue Klasse de BMW / Tom Kirkpatrick

Buena parte de las novedades están destinadas a esos golpes que se producen a muy poca velocidad. El Active Park Distance Control ya podía frenar ante determinados obstáculos durante una maniobra, pero ahora amplía esa actuación a los laterales del vehículo, además de la parte trasera. Al salir marcha atrás de una plaza con poca visibilidad, los radares laterales posteriores pueden detectar tráfico transversal y activar una frenada de emergencia. La cámara trasera y la vista cenital del Central Display complementan la información que recibe el conductor.

Más particular es el sistema encargado de detectar una posible confusión entre el acelerador y el freno. Funciona hasta 2 km/h cuando existe un obstáculo a menos de un metro. Si al mismo tiempo registra una presión sobre el acelerador anormalmente rápida y fuerte, interviene y frena el vehículo hasta detenerlo, tanto avanzando como circulando marcha atrás.

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Detrás de estas funciones está un nuevo ordenador central refrigerado por agua que BMW denomina “Superbrain of Automated Driving”. Según BMW, dispone de unas 20 veces más capacidad de cálculo que el sistema anterior y concentra las funciones de seguridad activa, conducción automatizada y aparcamiento.