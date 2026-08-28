6 cosas que debes revisar en tu coche antes de volver de las vacaciones

La preparación del vehículo no termina con el trayecto de ida; la vuelta a casa exige un esfuerzo mecánico idéntico o superior. Según advierten los especialistas de Norauto, la exposición prolongada al sol, la humedad marina y los desplazamientos a plena carga generan un desgaste invisible que suele manifestarse en forma de avería durante la Operación Retorno.

Factores de riesgo acumulados durante el verano

Debido a los viajes de verano, hay algunas partes del coche que sufren más debido a:

Salitre y humedad: La salinidad del ambiente costero acelera la corrosión de los discos de freno y deteriora las conexiones eléctricas.

La salinidad del ambiente costero acelera la corrosión de los y deteriora las conexiones eléctricas. Polvo y arena: Obstruyen los filtros de aire y del habitáculo , reduciendo la potencia del motor y aumentando el consumo de combustible.

Obstruyen los , reduciendo la potencia del motor y aumentando el consumo de combustible. Estrés térmico en la batería: Las altas temperaturas degradan el ácido interno de la batería, provocando fallos repentinos al intentar arrancar para iniciar el regreso.

6 cosas que revisar antes de viajar

Antes de recorrer varios cientos de kilómetros de vuelta a casa, conviene realizar un chequeo preventivo centrado en los elementos más expuestos: