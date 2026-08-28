Operación Retorno
6 cosas que debes revisar en tu coche antes de volver de las vacaciones
El calor acumulado, el salitre, el exceso de carga y el uso en zonas costeras degradan componentes clave del vehículo, elevando el riesgo de sufrir una avería en el viaje de regreso
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La preparación del vehículo no termina con el trayecto de ida; la vuelta a casa exige un esfuerzo mecánico idéntico o superior. Según advierten los especialistas de Norauto, la exposición prolongada al sol, la humedad marina y los desplazamientos a plena carga generan un desgaste invisible que suele manifestarse en forma de avería durante la Operación Retorno.
Factores de riesgo acumulados durante el verano
Debido a los viajes de verano, hay algunas partes del coche que sufren más debido a:
- Salitre y humedad: La salinidad del ambiente costero acelera la corrosión de los discos de freno y deteriora las conexiones eléctricas.
- Polvo y arena: Obstruyen los filtros de aire y del habitáculo, reduciendo la potencia del motor y aumentando el consumo de combustible.
- Estrés térmico en la batería: Las altas temperaturas degradan el ácido interno de la batería, provocando fallos repentinos al intentar arrancar para iniciar el regreso.
6 cosas que revisar antes de viajar
Antes de recorrer varios cientos de kilómetros de vuelta a casa, conviene realizar un chequeo preventivo centrado en los elementos más expuestos:
- Neumáticos: Ajustar la presión en frío según las especificaciones de carga del fabricante y verificar que la profundidad del dibujo no baje de 1,6 mm y no presente grietas.
- Líquidos del motor: Comprobar los niveles de aceite y refrigerante para evitar sobrecalentamientos durante los atascos.
- Visibilidad e iluminación: Limpiar la cara interior del parabrisas, sustituir escobillas resecadas por el sol y regular la altura de los faros para compensar el peso del equipaje.
- Frenos y climatización: Revisar el estado de discos y pastillas, además del correcto funcionamiento del aire acondicionado para prevenir la fatiga al volante.
- Testigos y filtros: Asegurar que el salpicadero esté libre de alertas luminosas y controlar el estado de los filtros.
- Documentación y equipamiento: Comprobar la vigencia de la ITV y llevar a bordo el permiso de circulación y la luz de emergencia V16.
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