Las ventas de coches en Europa crecen en julio y se mantienen en positivo: estos tres son los favoritos del año

Las matriculaciones de turismos en la Unión Europea, Reino Unido, Islandia, Noruega y Suiza se mantienen en positivo en lo que va de 2026. Después de haber matriculado casi 1.110.000 unidades en julio, el acumulado de este año ya cuenta con 8.356.696 coches matriculados, un 5,7% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 7.906.896 unidades. Solo en julio, el crecimiento ha sido del 4,1%.

Este año y este último mes contabilizado se caracterizan por un aumento no solo de las ventas de marcas chinas en el continente europeo, sino también por un crecimiento de la cuota de mercado de los coches eléctricos. En parte este segundo aspecto impulsado por el primero, ya que muchos de los fabricantes chinos llegan a Europa con un catálogo exclusivamente electrificado.

Como detalla Automotive News, las ventas de coches 100% eléctricos aumentaron un 51% en julio, con una cuota de mercado del 25%. En lo que va de 2026, las matriculaciones de este tipo de motorizaciones ya ha crecido un 37% respecto al mismo periodo de 2025. Los híbridos enchufables han crecido un 15% en julio y un 24% en el acumulado anual, mientras que los híbridos convencionales lo hacen un 9 y un 14% respectivamente.

Como se señala, el impulso a las mecánicas electrificadas viene en parte por la crisis derivada del conflicto en Oriente Medio y, como consecuencia, el aumento de los precios de los combustibles, acompañada de una política general de recorte de los incentivos fiscales a, por ejemplo, el diésel.

Los tres coches más vendidos en Europa

En este escenario cabe resaltar cuáles son los coches que más se están vendiendo en este 2026 en toda Europa. El líder absoluto es el Dacia Sandero, que ya acumula 132.998 unidades matriculadas, una cifra que sin embargo representa una caída en comparación con las 149.025 matriculaciones del 2025. En este aspecto, los conductores españolas no se salen de la media europea.

Dacia Sandero / Dacia

El segundo y el tercer puesto son para dos coches del grupo Volkswagen: el Golf, con 121.272 unidades vendidas, y el T-Roc, con 120,247 unidades.

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Volkswagen Golf GTI Edition 50 / Volkswagen

Como datos destacados, el eléctrico más vendido es el Tesla Model Y, con 115.957 unidades matriculadas, muy cerca de el tercer coche más vendido. La segunda posición podría ser el BYD Seal U, con 58.074 ventas; aunque no se especifica en el listado si parte de ellas corresponden a la versión DM-i, híbrida enchufable; en cuyo caso perdería la plata frente al Tesla Model 3, con 57.114 unidades matriculadas. Se queda en tercera o cuarta posición el pequeño Renault 5 E-Tech, con 54.257 coches matriculados, siendo el tercer modelo más vendido del catálogo del rombo.