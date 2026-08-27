Consejos
Todas las recomendaciones de la DGT para la Operación Retorno
Muchos conductores vuelven de sus vacaciones este fin de semana y por ello la DGT ha querido hacer una serie de recomendaciones
Fernando Álvarez
Durante los fines de semana de este verano se ha producido un incremento del tráfico por los principales itinerarios, autopistas y autovías, así como carreteras nacionales, hacia las zonas de playas / litoral, descanso y segundas residencias.
A lo largo de estas vacaciones, la DGT ha realizado distintas campañas para concienciar a los conductores y vigilar su seguridad, y este último fin de semana de agosto no han querido ser menos, por lo que te traemos a continuación algunas recomendaciones para que puedas volver tranquilo a casa.
El fin de semana
Según explica la Dirección General de Tráfico, los fines de semana de este verano en las carreteras se podrían desglosar de la siguiente manera:
- Viernes 28: En este día se han producido la mayoría de los desplazamientos en sentido salida de los grandes núcleos urbanos, así como se intensifica la circulación en las principales vías de acceso a las zonas turísticas de costa, sobre todo entre las 16 y las 22 horas.
- Sábado 29: Se producen más desplazamientos en sentido salida de los grandes núcleos urbanos e incremento de circulación en las principales vías e itinerarios de acceso a costa, playas y zonas de segunda residencia. Las horas más desfavorables son aquellas que están entre las 9 y las 13 horas.
- Domingo 30: A última hora de la tarde comienzan los desplazamientos en sentido entrada hacia los grandes núcleos urbanos con intensidades elevadas de tráfico y problemas de circulación en los principales ejes viarios de comunicación que encauzan todo el movimiento de regreso desde las zonas del litoral y costa. El horario más desfavorable está entre las 19 y las 24 horas.
- Lunes 31: Los últimos rezagados se dirigirán a los núcleos urbanos a lo largo de este día, siendo las horas cruciales aquellas que rodean el mediodía, entre las 12:00 y las 17:00.
La velocidad y la distancia de seguridad
A la hora de conducir, cualquier incidencia meteorológica puede afectar a tu viaje de 2 formas, que pueden actuar de forma simultánea o individualizada:
- Disminuyendo la visibilidad.
- Disminuyendo la adherencia entre el neumático y la calzada.
Por ello, ante la presencia en carretera de cualquier fenómeno atmosférico adverso siempre es recomendable estar informado. La información puntual nos permitirá tomar decisiones sobre la ruta más idónea y nos evitará inconvenientes:
- A través de los boletines que difunde el Servicio de Información de Tráfico, por las distintas emisoras de radio en todo el territorio nacional.
- A través del teléfono 011.
- Mediante las redes sociales de la DGT.
Saber cuándo parar
Cuando debido a una precipitación importante (chaparrón, granizada) o por causas meteorológicas extremas (nieve, hielo, viento, niebla) la circulación se realice con dificultad y peligro para la Seguridad Vial, lo mejor es detenerse fuera de la carretera en un lugar apropiado para ello hasta que las condiciones cesen y permitan reanudar el viaje.
No abandones nunca el vehículo aparcado fuera de la calzada a menos que sea estrictamente necesario. Es importante que esté bien señalizado con la luz V16 para que te vean el resto de conductores.
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