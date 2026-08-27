El Porsche 911 Challenge es un GT3 sin matrícula para iniciarse en competición

Porsche amplía por abajo su oferta de competición para clientes con el 911 Challenge, un coche desarrollado a partir del actual 911 GT3 que busca reducir la distancia entre un deportivo homologado para carretera y una máquina destinada exclusivamente al circuito. Para ello, mantiene numerosos componentes de serie, pero incorpora el equipamiento de seguridad, el chasis y los elementos funcionales necesarios para competir. Aunque no está homologado para circular por carretera.

Con su llegada, Porsche pasa a contar con cuatro modelos de competición para clientes basados en el 911. El Challenge queda como escalón de acceso, por debajo de los 911 GT4 R, 911 Cup y 911 GT3 R, y toma el relevo de los anteriores Cayman GT4 Clubsport y 718 Cayman GT4 RS Clubsport en esa función. Su objetivo serán los campeonatos monomarca, como los Porsche Challenges y Trophies, y podrá participar en distintas competiciones desde la temporada 2027.

Porsche 911 Challenge / Porsche

La diferencia fundamental respecto a los otros 911 de carreras está en cuánto conserva del coche de calle. Frente al 911 Cup, el Challenge permanece mucho más próximo técnicamente al GT3 de producción. Eso incluye la aerodinámica básica, el climatizador, parte del entorno del conductor y, sobre todo, el conjunto de motor y transmisión.

El propulsor es un bóxer atmosférico de seis cilindros y 4.0 litros que desarrolla 515 CV (379 kW) a 8.500 rpm y un par máximo de 470 Nm a 6.250 rpm. Puede alcanzar las 9.000 rpm y conserva una arquitectura muy cercana a la del GT3, aunque el sistema de escape se adapta al uso en competición: mantiene catalizador, pero prescinde del filtro de partículas.

Porsche 911 Challenge / Porsche

Tampoco se recurre a una caja secuencial específica de carreras. Porsche mantiene la transmisión PDK de doble embrague y siete velocidades, con relaciones cortas derivadas del GT3. El piloto puede dejar que realice los cambios automáticamente o seleccionar las marchas mediante las levas del volante.

Esa cercanía con el modelo de carretera también alcanza a la electrónica. El ABS, el control de tracción y el control de estabilidad permiten modificar sus niveles de intervención, mientras que el diferencial de deslizamiento limitado controlado electrónicamente admite distintos reglajes. El volante, derivado del 911 GT3 RS, concentra los mandos para ajustar estos sistemas, el Porsche Torque Vectoring Plus y la configuración de los neumáticos.

Porsche 911 Challenge / Porsche

Donde el Challenge se aleja de manera más clara del coche de serie es en el contacto con el asfalto. Equipa amortiguadores específicos de competición y una barra estabilizadora regulable en tres posiciones. Tanto el eje delantero como el trasero permiten ajustar altura, caída y convergencia. Los neumáticos slick se montan sobre llantas forjadas de 18 pulgadas con cinco tornillos. Delante utiliza medida 27/65-18 y detrás 31/71-18. El equipo de frenos recurre a discos ventilados de acero de 380 mm en ambos ejes, acompañados por pinzas monobloque de seis pistones delante y cuatro detrás. El reparto de frenada puede ajustarse desde el habitáculo.

El alerón posterior admite cuatro posiciones y la carrocería conserva las dimensiones básicas del 911 GT3: mide 4.570 mm de largo, 1.852 mm de ancho y 2.457 mm entre ejes. El peso base anunciado es de aproximadamente 1.450 kg, una cifra que la ficha técnica calcula con neumáticos de transporte y una placa de lastre adicional de unos 18 kg en el lado del acompañante.

Porsche 911 Challenge / Porsche

Aunque conserva elementos poco habituales en un coche de carreras, como el aire acondicionado, el interior elimina airbags, moqueta, aislamiento y revestimientos. En su lugar aparece una jaula antivuelco soldada, junto con asiento de competición regulable, arnés de seis puntos compatible con HANS, redes de seguridad y sistema de extinción de incendios. El depósito de combustible de seguridad FT3 tiene 110 litros de capacidad.

También incorpora de serie un sistema neumático de tres gatos para facilitar las intervenciones en boxes, una luz de lluvia conforme a la normativa FIA y cierres rápidos para el capó delantero. Para el trabajo en pista cuenta con Porsche Logger, GPS de alta precisión para registrar posición y tiempos por vuelta y conexiones destinadas a sistemas de adquisición de datos y vídeo.

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