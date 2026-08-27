La nueva normativa europea de los coches, en seis preguntas: qué cambia y qué pasará con los coches en circulación

La Unión Europea ha aprobado nuevas reglas para cambiar la forma en la que se diseñan, fabrican, reparan y reciclan los vehículos. El Reglamento (UE) 2026/1738 introduce objetivos de uso de materiales reciclados, establece nuevos criterios para determinar cuándo un coche ha llegado realmente al final de su vida útil y refuerza la reutilización de piezas.

El nuevo reglamento sustituye dos directivas anteriores, 2000/53/CE y 2005/64/CE, y, como cada vez que se publica una normativa europea, surgen dudas sobre cómo estas afectan directamente a los usuarios (en el caso de hacerlo).

Hay que entender que estos cambios y obligaciones recogidos en el nuevo reglamento europeo llegarán de forma progresiva y afectarán principalmente a los vehículos nuevos, a los fabricantes y a la gestión de los coches cuando dejan de ser utilizables.

¿Qué quiere cambiar la UE con el Reglamento 2026/1738 ?

El nuevo Reglamento europeo sobre circularidad de los vehículos pretende que el coche se diseñe teniendo en cuenta no solo su fabricación y utilización, sino también qué ocurrirá con sus componentes y materiales cuando llegue al final de su vida útil.

Para ello, introduce requisitos destinados a facilitar la reparación, el desmontaje, la reutilización y el reciclaje de los vehículos. También obliga a los fabricantes a proporcionar más información sobre determinados componentes y materiales para facilitar estas operaciones.

En el caso de los nuevos tipos de vehículos homologados a partir del 1 de septiembre de 2032, estos tendrán que ser reutilizables o reciclables en al menos un 85% de su masa y reutilizables o recuperables en al menos un 95%. Esto no significa que el 85% o el 95% del coche esté fabricado con materiales reciclados. Son objetivos relacionados con lo que se puede reutilizar, reciclar o recuperar cuando el vehículo llega al final de su vida útil.

¿Tendrán los coches más plástico reciclado?

Sí. Es uno de los cambios más concretos que introduce la normativa, aunque llegará dentro de varios años. Los nuevos tipos de vehículos homologados desde el 1 de septiembre de 2032 deberán incorporar al menos un 15% de plástico reciclado procedente de residuos posconsumo. A partir del 1 de septiembre de 2036, el porcentaje deberá aumentar hasta el 25%.

Numerosas marcas ya utilizan materiales reciclados en su interior. En la imgen, el Hyundai Inster. / Frederick Unflath

Además, una parte de ese plástico deberá proceder específicamente de vehículos al final de su vida útil o de piezas y componentes retirados de vehículos durante su utilización. Por tanto, no significa que en 2036 el 25% de cada coche vaya a estar fabricado con material reciclado: el porcentaje se refiere al plástico utilizado en el vehículo.

Cabe destacar que el Reglamento (UE) 2026/1738 también encarga a la Comisión Europea fijar objetivos futuros para reciclar y recuperar otros materiales: metales clave como el acero, el aluminio, el cobre y las tierras raras (muy importantes para los motores de los coches eléctricos) a partir del año 2033.

Tengo un coche ahora mismo, ¿me afecta?

Esta es probablemente la pregunta más importante para los conductores y la respuesta es sencilla: no hay que hacer nada. Quien tenga ahora un coche de gasolina, diésel, híbrido o eléctrico no tendrá que retirarlo ni modificarlo.

La nueva normativa europea no establece una edad máxima para los coches, no fija una fecha de caducidad para los vehículos que ya están en circulación y tampoco obliga a retirar un coche por tener determinados años. Por tanto, quien tenga actualmente un coche de gasolina, diésel, híbrido o eléctrico podrá seguir utilizándolo con normalidad siempre que cumpla las condiciones generales para circular.

El efecto sobre estos vehículos será indirecto y llegará progresivamente a través de cuestiones como la reutilización de piezas, el tratamiento de los vehículos fuera de uso y los cambios en los coches nuevos.

¿Qué pasa con los coches usados y los vehículos accidentados?

Aquí aparece uno de los conceptos fundamentales de la nueva normativa: el ELV, las siglas en inglés de End-of-Life Vehicle, es decir, vehículo al final de su vida útil.

La UE establece criterios para determinar cuándo un vehículo debe considerarse realmente un ELV, es decir, un coche que ya no puede seguir en circulación. Entre otras cuestiones, se tienen en cuenta determinados daños y si el vehículo puede ser reparado para volver a cumplir los requisitos necesarios para circular.

La finalidad es distinguir entre un vehículo que todavía puede repararse y utilizarse y otro que realmente ha llegado al final de su vida útil y debe entrar en el circuito de tratamiento correspondiente. Uno de los objetivos de este apartado es reducir el número de vehículos todavía en circulación que no cumplen con los estándares europeos para mantener la seguridad vial.

La normativa también introduce nuevas reglas para la venta de determinados vehículos usados. En determinadas operaciones, los vendedores profesionales tendrán que aportar documentación que permita acreditar que el vehículo no es un ELV. Esto puede servir para dificultar que un vehículo que debería ser tratado como residuo vuelva al mercado como un coche usado convencional.

Pero hay una precisión importante: la norma no crea un historial europeo completo del vehículo. No establece un sistema equivalente a un historial de accidentes, propietarios o kilometraje.

¿Qué ocurrirá con las piezas y los coches que llegan al desguace?

Otra de las grandes apuestas de la norma es aumentar la cantidad de componentes que pueden volver a utilizarse. La regulación impulsa la reutilización, el reacondicionamiento y la remanufacturación de piezas, además del reciclaje de los materiales que ya no puedan volver a utilizarse como componentes.

La idea es que cuando un coche deje de circular no todo termine directamente convertido en residuo. Algunas piezas podrán recuperarse y volver al mercado y los materiales podrán reciclarse para fabricar nuevos productos. Digamos que la economía circular es una de las bases sobre las que se estructura el nuevo reglamento. A partir de 2030, además, se establecen objetivos para que los vehículos al final de su vida útil alcancen determinados niveles de reutilización y reciclaje.

Se puede leer entre líneas que uno de los objetivos del reglamento es mantener un cierto nivel de competencia y de materias dentro del contexto industrial de la UE para reducir la dependencia de suministros extranjeros.

¿Cuándo empezaremos a notar los cambios?

La normativa entra en vigor en 2026, pero sus obligaciones se aplicarán progresivamente.

2026: entra en vigor el nuevo Reglamento, aunque no todas sus medidas son inmediatamente aplicables.

entra en vigor el nuevo Reglamento, aunque no todas sus medidas son inmediatamente aplicables. 2028-2029: comienzan a desplegarse buena parte de las nuevas obligaciones que competen a fabricantes, vehículos fuera de uso, piezas y vehículos usados.

comienzan a desplegarse buena parte de las nuevas obligaciones que competen a fabricantes, vehículos fuera de uso, piezas y vehículos usados. 2030: entran en juego los objetivos de reutilización y reciclaje para los vehículos al final de su vida útil.

entran en juego los objetivos de reutilización y reciclaje para los vehículos al final de su vida útil. 2032: los nuevos tipos de vehículos deberán cumplir los nuevos requisitos de diseño y alcanzar el 15% de plástico reciclado.

los nuevos tipos de vehículos deberán cumplir los nuevos requisitos de diseño y alcanzar el 15% de plástico reciclado. 2036: el objetivo de plástico reciclado subirá hasta el 25%.

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En resumen, el Reglamento (UE) 2026/1738 afecta principalmente a la fabricación de nuevos vehículos, que tendrán que cumplir con una serie de exigencias en condiciones de economía circular, reciclaje y reutilización. También quiere intervenir en las condiciones de los vehículos más antiguos en circulación, un aspecto que puede afectar al mercado de coches de segunda mano pero que, por el momento, todavía no es cuantificable a efectos de precio u oferta. Los conductores pueden quedarse tranquilos: por el momento, la nueva normativa no prevé ningún cambio ni problema a la hora de seguir circulando con normalidad.