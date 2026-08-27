Michelin seguirá calzando a los Hypercar del WEC hasta 2032

Michelin continuará siendo el proveedor exclusivo de neumáticos de la categoría Hypercar del Campeonato del Mundo de Resistencia de la FIA. La FIA y el Automobile Club de l’Ouest (ACO) han seleccionado nuevamente al fabricante francés tras un proceso de licitación, hasta el final de la temporada 2032.

La renovación añade tres temporadas al acuerdo vigente, cuya finalización estaba prevista en 2029. Más allá de asegurar la continuidad del suministrador único de neumáticos de la principal categoría del WEC, la decisión permite a Michelin mantener durante los próximos años uno de sus principales campos de desarrollo en competición.

Michelin renueva con el WEC hasta 2032 / Frederic Le Floc'h

Actualmente, la compañía suministra sus neumáticos a todos los fabricantes que participan en Hypercar. Su relación con las carreras de resistencia al máximo nivel se mantiene de forma ininterrumpida desde 1998 y también estuvo presente en el regreso del Campeonato del Mundo de Resistencia de la FIA en 2012.

La resistencia es el principal reto en estos neumáticos. Un mismo juego puede afrontar varios turnos de conducción, soportar cargas elevadas y trabajar con cambios importantes de temperatura y condiciones meteorológicas. A ello se suma la variedad de circuitos que forman parte del calendario. El neumático tiene además una influencia directa en aspectos como las prestaciones, la estrategia de carrera y la seguridad. Mantener un único proveedor permite desarrollar el producto alrededor de las necesidades de una categoría en la que conviven distintos fabricantes y conceptos de vehículo.

Michelin renueva con el WEC hasta 2032 / le floc'h frederic

Para Michelin, esa exigencia también sirve como banco de pruebas para tecnologías que posteriormente pueden trasladarse a sus neumáticos de producción. No significa que una solución de competición pase directamente a un coche de calle, pero sí que el WEC permite trabajar con materiales y procesos sometidos a condiciones difíciles de reproducir en un uso convencional. La renovación hasta 2032 garantiza, por tanto, un periodo relativamente largo para continuar ese desarrollo junto a la FIA, el ACO y los fabricantes presentes en Hypercar.

50% de materiales renovables y reciclados

Uno de los ejemplos más recientes es la gama Michelin Pilot Sport Endurance 2026, que actualmente se utiliza tanto en el Mundial de Resistencia como en el campeonato IMSA WeatherTech SportsCar. Sus neumáticos slick incorporan un 50% de materiales renovables y reciclados, un dato especialmente relevante porque no se trata únicamente de un proyecto experimental, sino de un producto que ya está compitiendo.

El objetivo no consiste solo en aumentar la proporción de estos materiales, sino en hacerlo manteniendo las prestaciones y las características necesarias durante todo el ciclo de vida del neumático. El WEC permite comprobar esa evolución bajo cargas, velocidades y duraciones que llevan el producto a condiciones extremas. Michelin plantea precisamente la competición como una herramienta para avanzar en un uso más responsable de los recursos.

El nuevo contrato mantiene sin cambios el papel de Michelin como suministrador único de neumáticos en Hypercar. Para los fabricantes participantes supone también conservar un interlocutor técnico común en un elemento especialmente sensible a la hora de definir estrategias, gestionar el rendimiento durante los relevos o adaptarse a las variaciones de las condiciones de pista.

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Matthieu Bonardel, director de Michelin Motorsport, interpreta la renovación como un reconocimiento al trabajo realizado en neumáticos y servicios y, especialmente, a la capacidad de seguir desarrollando nuevas soluciones junto a los equipos y fabricantes.