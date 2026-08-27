Hyundai prepara más de 100 lanzamientos hasta 2030

Hyundai ha trazado su hoja de ruta hasta 2030, con una importante renovación de su oferta como epicentro de la estrategia. La compañía prevé más de 100 lanzamientos y actualizaciones de modelos en todo el mundo durante los próximos años, mientras mantiene su objetivo de alcanzar 5,55 millones de vehículos vendidos en 2030 y una cuota global del 6%. La electrificación tendrá un peso creciente, aunque parece que la firma coreana ha entendido el ritmo del mercado y el plan no se limita al coche eléctrico puro: habrá más híbridos y aparecerán los primeros eléctricos de autonomía extendida de la marca.

El objetivo es que los vehículos electrificados representen el 60% de las ventas de Hyundai en 2030, frente al 23% registrado en 2025. La ofensiva tendrá un alcance diferente según la región y algunas novedades podrán comercializarse en varios mercados: la marca contabiliza 58 lanzamientos en Norteamérica, 49 en Corea, 41 en Europa, 26 en India y 22 en China.

Presentacio de la estrategia de mercado de Hyundai / Hyundai

Más de 18 de esos proyectos supondrán la entrada en nuevos productos o segmentos. Y no todo serán turismos, Hyundai contempla, entre otros, vehículos con estructura de largueros, un pick-up de tamaño medio y comerciales ligeros. El calendario comenzará a acelerarse mucho antes de 2030: siete vehículos llegarán durante los próximos ocho meses.

Entre ellos figuran los nuevos Elantra, Ioniq 3, Tucson y Tucson Hybrid, además del primer Santa Fe EREV, un SUV eléctrico del segmento A desarrollado para India, un SUV global del segmento B y otro modelo de este mismo segmento destinado a Europa. El Tucson y su variante híbrida empezarán a comercializarse en determinados mercados durante el cuarto trimestre de 2026.

Tecnología EREV para el Santa Fe

Una de las principales novedades técnicas será la llegada de los eléctricos de autonomía extendida. El primero será el Hyundai Santa Fe EREV, previsto para el primer semestre de 2027 y cuya fabricación tendrá lugar en Alabama, Estados Unidos.

Hyundai anuncia para este modelo una autonomía total superior a 965 kilómetros, aunque todavía no ha detallado las características de su sistema de propulsión ni la capacidad concreta de la batería. La compañía sí anticipa que sus EREV necesitarán menos de la mitad de la capacidad de batería de un eléctrico comparable.

También estrenarán unas celdas de desarrollo propio que proporcionan más del doble de potencia que las anteriores celdas de alto contenido en níquel. Además, permiten reducir un 40% el tiempo de carga. Para los eléctricos que lleguen en 2027 se utilizarán además baterías NCM con un contenido medio de níquel, con las que Hyundai calcula una reducción de costes de alrededor del 30%. A más largo plazo, el sistema de gestión de batería BMS basado en la nube evolucionará con el objetivo de prolongar un 20% de media la vida útil de la batería en 2028.

41 lanzamientos y renovaciones en Europa

Europa tendrá un papel importante dentro de esta expansión. Hyundai prevé 41 lanzamientos o actualizaciones hasta 2030 y quiere cubrir el 85% del mercado con una oferta electrificada. El programa incluye cinco SUV y vehículos comerciales ligeros completamente nuevos.

La compañía se ha marcado además un fuerte crecimiento para sus eléctricos en la región: pretende superar las 420.000 unidades anuales en Europa en 2030, frente a las 116.000 comercializadas en 2025.

Genesis GV80 Hybrid, el primer vehículo híbrido de Genesis, presentado en el evento / Hyundai

Uno de los primeros modelos de esta etapa es el Hyundai Ioniq 3, que inicia sus ventas este agosto con 497 kilómetros de autonomía. También será el primer vehículo de Hyundai en Europa en incorporar Pleos Connect, la nueva plataforma de infoentretenimiento conectado del grupo.

La expansión comercial irá acompañada de más producción. Hyundai añadirá 1,27 millones de unidades de capacidad global hasta 2030: 500.000 en Norteamérica, 320.000 en India, 250.000 en centros de ensamblaje CKD y otras 200.000 en Corea.

Más volumen y margen operativo

El plan no persigue únicamente crecer en ventas. Hyundai ha elevado su objetivo de margen operativo consolidado para 2030 a más del 9%, frente al intervalo anterior del 8% al 9%, y calcula que el beneficio operativo total aumentará un 11% durante el periodo. Para ello contempla reducir en tres puntos porcentuales la ratio del coste de ventas mediante mejoras a lo largo del ciclo del vehículo, menores costes de materiales y una mayor localización de la producción. Para 2026 mantiene una previsión de margen operativo de entre el 6,3% y el 7,3%. Durante el primer semestre entregó dos millones de vehículos al por mayor, obtuvo unos ingresos de 95,2 billones de wones y registró un margen operativo del 5,6%.

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El futuro ya está aquí

En paralelo a su ofensiva de producto, Hyundai también quiere acelerar en software, conducción automatizada y robótica. La compañía comenzará a entregar los primeros Ioniq 5 destinados a los robotaxis de Waymo en el cuarto trimestre de 2026 y prevé incorporar conducción de nivel 2+ a su primer vehículo definido por software producido en serie en 2028, dentro de su colaboración con NVIDIA. Ese mismo año pretende empezar a utilizar el robot humanoide Atlas, de Boston Dynamics, en su planta estadounidense de Georgia, mientras que su alianza con Amazon se ampliará a ámbitos como Amazon Autos, los servicios en la nube y la integración de Alexa en sus modelos.