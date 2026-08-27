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Las colisiones urbanas concentran la siniestralidad de las flotas de vehículos durante el verano

Un informe de Ayvens España sobre más de 15.000 percances revela que el 70% de los accidentes estivales ocurren en ciudad y que los atropellos representan el impacto económico más elevado

Las colisiones urbanas concentran la siniestralidad de las flotas de vehículos durante el verano

Las colisiones urbanas concentran la siniestralidad de las flotas de vehículos durante el verano / Archivo

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Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
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El periodo estival muestra un patrón definido en la accidentalidad de las flotas corporativas. Según un análisis de Ayvens España que examina 15.087 siniestros registrados en su flota durante los meses de julio y agosto entre 2022 y 2025, el 56% de los percances se concentró en julio, frente al 44% registrado en agosto, una variación vinculada a la rotación y composición de la flota.

Del total de expedientes analizados, el 88% correspondió a daños exclusivamente materiales, mientras que el 12% restante dejó un balance de 2.434 personas heridas (una media de 1,33 lesionados por accidente con víctimas).

Tipología de los siniestros registrados

Las colisiones directas contra un solo vehículo representan la inmensa mayoría de las incidencias estivales:

  • Colisión con un vehículo: 13.794 casos (91% del total).
  • Colisión con motocicletas: 607 casos (4%).
  • Colisiones múltiples: 317 casos (2%).
  • Atropellos a peatones y usuarios de patinete: 267 casos (2%).
  • Colisiones con animales: 84 casos (1%).
  • Colisiones con bicicletas: 11 casos.
  • Vuelcos: 7 casos.

Predominio del entorno urbano sobre la carretera

La mayor parte de la siniestralidad no se registra en vías interurbanas. El entorno urbano concentra más del 70% de los siniestros totales y el 67% de los accidentes con víctimas.

Al evaluar únicamente los percances con lesionados, la colisión contra un solo vehículo se mantiene a la cabeza (70% de los casos y 1.749 heridos). Sin embargo, en este apartado ganan peso los accidentes con motocicletas (13% del total con víctimas) y los atropellos a peatones o patinetes (9%), reflejando la mayor vulnerabilidad de estos colectivos en ciudad. Desde el área de Seguridad Vial de Ayvens España destacan que estos datos subrayan la necesidad de reforzar la prevención en los trayectos cotidianos por vías urbanas.

Los atropellos registran el mayor impacto económico

Aunque los siniestros con lesionados representan solo el 12% del volumen total, acumulan el 64% del importe global abonado en concepto de responsabilidad civil. La gravedad de la incidencia condiciona directamente su coste medio:

  • Atropello a peatón o usuario de patinete: 11.119 euros.
  • Colisión múltiple: 8.881 euros.
  • Colisión con motocicleta: 8.739 euros.
  • Colisión contra un solo vehículo: 4.645 euros.

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Desde Ayvens España concluyen que la identificación de estos patrones de riesgo permite anticipar estrategias de prevención para mejorar la seguridad vial de los empleados en los periodos de mayor intensidad de tráfico.

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