Normativa
¿Se puede circular por el arcén en moto? La DGT aclara los requisitos y límites de la nueva normativa
La modificación del Reglamento General de Circulación permitirá el tránsito de motocicletas por el arcén en situaciones de tráfico denso a partir del 1 de octubre
A partir del próximo 1 de octubre, entrará en vigor la modificación del Reglamento General de Circulación de 2026, según ha anunciado la Dirección General de Tráfico (DGT). Con esta actualización normativa, las motocicletas tendrán permitido circular por el arcén en momentos de congestión, una opción orientada a gestionar el flujo de vehículos y la seguridad en episodios de retención.
Sin embargo, la DGT subraya que la utilización del arcén por parte de los motoristas no será una norma generalizada ni de libre acceso, sino que estará condicionada al cumplimiento estricto de una serie de reglas de circulación.
Requisitos obligatorios para utilizar el arcén
Para poder transitar legalmente por el arcén en moto, los conductores deberán cumplir de manera simultánea los siguientes condicionantes fijados por la normativa:
- Presencia de tráfico denso: La medida está concebida exclusivamente para situaciones de alta densidad de circulación o retenciones.
- Señalización previa: El tramo por el que se circule debe estar debidamente señalizado para permitir esta maniobra.
- Límite de velocidad de 30 km/h: La velocidad máxima permitida al transitar por el arcén será de 30 km/h.
Con la introducción de este cambio en el reglamento de 2026, la DGT busca fijar un marco legal claro para la circulación de motocicletas en situaciones de atasco.
La regulación pretende garantizar que el uso del arcén se realice bajo parámetros controlados de velocidad y señalización, reduciendo el riesgo de percances entre los usuarios de la vía durante las retenciones.
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