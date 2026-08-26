Así es el robot humanoide de Toyota que juega al baloncesto

Toyota continúa demostrando que su visión de futuro trasciende las cuatro ruedas. En una reciente exhibición pública en el Toyota Arena Tokyo, durante un partido del equipo Alark Tokyo, la marca presentó oficialmente el Toyota CUE7. Esta séptima evolución dejó maravillados a los asistentes al ver sus habilidades que superan la simple puntería frente al aro.

A diferencia de sus antecesores, limitados al tiro estático, el CUE7 da un salto al desplazarse de manera fluida por la cancha mientras controla el bote del balón. Gracias a una avanzada inteligencia artificial, procesamiento sensorial y equilibrio dinámico, el robot logra recrear movimientos muy similares a los de un deportista humano.

De proyecto voluntario a éxito mundial

El proyecto CUE comenzó en 2017, gracias a la iniciativa de un grupo de voluntarios de la Toyota Engineering Society, que tenían un objetivo: desarrollar un sistema de inteligencia artificial capaz de aprender y perfeccionar el lanzamiento de tiros libres. Objetivo que evolucionó hasta conquistar hitos históricos como su ingreso al Libro Guinness en 2019 tras encestar 2.020 tiros consecutivos sin fallar, y el récord en 2024 de anotar desde una distancia superior a los 24,5 metros.

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Con la llegada de esta versión, los ingenieros han reorientado el enfoque de la investigación. El objetivo ya no es únicamente la efectividad encestadora, sino el dominio completo del espacio y el cuerpo. Las innovaciones implementadas en su sistema permiten al robot evaluar trayectorias, ajustar su postura y reaccionar de forma autónoma a los cambios del terreno de juego.

Un servicio para el futuro

La constante inversión de la marca en este proyecto responde a una estrategia que va mucho más allá de la simple exhibición mediática o el espectáculo deportivo. El CUE7 funciona como un laboratorio de pruebas de tecnologías clave como el reconocimiento de imagen avanzado, la respuesta ágil antes entornos impredecibles y el control del movimiento corporal.

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Todos estos avances en inteligencia artificial y mecánica serán transferidos progresivamente a soluciones prácticas de movilidad personal, asistencia y automatización industrial. De este modo, Toyota reafirma su compromiso de explorar nuevas tecnologías para crear herramientas útiles y seguras que mejoren la calidad de vida de la sociedad.