SEÑALES
Las dos nuevas señales de tráfico que muchos conductores todavía desconocen
El Reglamento General de Circulación incorporó en 2023 nuevos diseños para advertir de situaciones de riesgo como la falta de visibilidad o los cambios de carril en tramos trenzados
Sofía Aladro
Las señales de tráfico forman parte del día a día de cualquier conductor, pero no todas resultan igual de fáciles de reconocer. El Reglamento General de Circulación cuenta con decenas de símbolos y algunos han cambiado su diseño en los últimos años para adaptarse a las nuevas necesidades de seguridad vial. Entre ellos se encuentran las señales P-33 y P-35, dos indicaciones de peligro que conviene identificar antes de encontrarlas en carretera.
Ambas forman parte de las modificaciones introducidas en el reglamento y recogidas por el Ministerio del Interior en su catálogo de señales. Mientras la primera avisa de una zona donde la visibilidad puede verse comprometida, la segunda señala un punto en el que los vehículos deben cruzar sus trayectorias para incorporarse o abandonar una vía.
P-33: una advertencia ante la pérdida de visibilidad
La señal P-33 alerta de la proximidad de un tramo en el que es habitual encontrarse con condiciones que dificultan la visión. La niebla, la lluvia intensa, la nieve, el humo u otros factores externos pueden reducir notablemente el campo de visión de los conductores y aumentar el riesgo de accidente.
Aunque su significado no es nuevo, su diseño fue actualizado para hacerlo más reconocible y mejorar la seguridad en carretera. Al encontrarse con esta señal, lo recomendable es moderar la velocidad y dejar más espacio con el vehículo que circula delante. Las luces de cruce pueden ser necesarias para mejorar la visibilidad y, cuando las condiciones lo requieran, también pueden utilizarse las antiniebla.
P-35: el aviso que identifica los carriles trenzados
La señal P-35 advierte de la proximidad de un carril trenzado, una zona especialmente delicada porque en ella coinciden vehículos que se incorporan a la vía con otros que pretenden abandonarla. Como consecuencia, sus trayectorias pueden cruzarse y aumenta el riesgo de colisión si no se realizan los cambios de carril con suficiente precaución.
Este tipo de configuración es habitual en autopistas y autovías y combina en un mismo tramo las funciones de un carril de aceleración y otro de desaceleración. Por ello, cuando aparece la P-35, es fundamental prestar atención al resto de vehículos, anticipar las maniobras y evitar cambios de carril bruscos.
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