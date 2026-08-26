En el marco de la 2026 Monterey Car Week, McLaren Automotive ha presentado el McL 6GT, un modelo conceptual que conecta el legado histórico de la marca con su futura estrategia de producto. Inspirado en el McLaren M6GT -el proyecto original de coche de calle diseñado por el fundador Bruce McLaren a finales de los años 60-, este vehículo sienta las bases técnicas y estéticas para un modelo de producción en serie reducida que llegará al mercado en 2028.

A diferencia de las tendencias dominantes de electrificación y transmisiones automáticas, el McL 6GT prioriza el tacto analógico y la conexión directa con el conductor. Para ello, incorpora un motor V8 térmico que envía la potencia de forma exclusiva a las ruedas traseras mediante una caja de cambios manual, lo que supone la vuelta de esta transmisión a un vehículo de la marca por primera vez desde el McLaren F1 de 1992.

McLaren McL 6GT: cambio manual y un motor V8 que anticipan un superdeportivo exclusivo para 2028 / McLaren

Arquitectura de carbono

El vehículo está construido sobre una estructura central con monocasco de fibra de carbono y vestido con una carrocería íntegramente realizada en el mismo material ligero, optimizando al máximo la relación peso-potencia. En cuanto a la estética, sus proporciones rinden homenaje al prototipo de carreras M6A de la Can-Am (base del M6GT original), caracterizándose por una postura extremadamente baja y ancha y unas líneas muy fluidas que culminan en una zaga tipo Kammback.

El exterior integra elementos funcionales de aire con detalles históricos de la marca, como el motivo 'Racing Loop' en las ópticas traseras, la matrícula del M6GT original reinterpretada en formato gráfico y la figura del 'Speedy Kiwi' grabada en la tapa del depósito y en el pomo del cambio de marchas. En el habitáculo, la fibra de carbono combina con una tapicería de acolchado geométrico y una instrumentación digital de alta visibilidad.

El vehículo está construido sobre una estructura central con monocasco de fibra de carbono y vestido con una carrocería íntegramente realizada en el mismo material ligero / McLaren

Llegada a producción en 2028

El desarrollo del McL 6GT complementa el tributo rendido recientemente por la división McLaren Special Operations (MSO) en el Festival de la Velocidad de Goodwood, donde se exhibió un ejemplar único del M6GT original ensamblado minuciosamente.

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La versión definitiva de producción derivada de este prototipo estará disponible en 2028, inaugurando una categoría de vehículos altamente exclusivos posicionada al margen de la gama principal del fabricante de Woking. Esta estrategia permitirá a la compañía desarrollar proyectos de volumen muy limitado centrados en la pureza de conducción y el legado de su fundador.