El GV90 es el nuevo buque insignia de la firma Genesis

El Genesis GV90 lleva a producción buena parte de las ideas mostradas por el prototipo Neolun en 2024 y se convierte en el buque insignia de la marca. Es completamente eléctrico, mide 5.285 mm de longitud y estrena una plataforma específica para los modelos eléctricos de mayor categoría de Genesis, acompañada de una batería de 123,5 kWh y dos motores que desarrollan conjuntamente 666 CV (490 kW).

Genesis GV90 / Genesis

El El GV90 convencional mantiene puertas de apertura tradicional, mientras que el GV90 Neolun recurre a dos puertas enfrentadas y prescinde de un pilar B fijo. Genesis asegura que es la primera aplicación de este tipo en un automóvil de producción en la que las puertas delanteras y traseras pueden abrirse y cerrarse de forma independiente. La solución exige bastante más que cambiar unas bisagras. Las puertas posteriores primero se desplazan ligeramente hacia fuera y después giran, mientras dos vigas de acero de alta resistencia asumen parte de la función estructural que normalmente corresponde al pilar central. La carrocería también incorpora refuerzos alrededor del habitáculo para mantener la resistencia ante un impacto.

Batería enotrme y cuatro ruedas directrices

El nuevo SUV utiliza la plataforma eMP, desarrollada específicamente para este tipo de vehículos. Los motores delantero y trasero entregan de forma conjunta 666 CV, y aproximadamente 800 Nm. La gestión de la tracción incorpora un diferencial electrónico de deslizamiento limitado en cada eje para repartir la fuerza entre las cuatro ruedas.

Interior del Genesis GV90 / Genesis

También hay suspensión neumática con amortiguadores controlados electrónicamente. A ella se suma una dirección activa en el eje trasero, capaz de girar las ruedas posteriores hasta cinco grados. A baja velocidad permite reducir el espacio necesario para maniobrar; a ritmos superiores trabaja en favor de la estabilidad.

La batería de 123,5 kWh es, según Genesis, la de mayor capacidad utilizada hasta ahora en un eléctrico de Hyundai Motor Group. Para la variante de siete plazas, la documentación norteamericana habla de unas 310 millas de autonomía estimada, aproximadamente 499 kilómetros, obtenidas en pruebas internas de desarrollo. No se trata, por tanto, de una homologación WLTP ni de una cifra confirmada para Europa. El GV90 está previsto para Europa, aunque por ahora no se han detallado los países en los que se comercializará, su precio ni la configuración de la gama.

Interior del Genesis GV90 / Genesis

Con un cargador rápido de 350 kW, la marca anuncia un paso del 10 al 80% en 22 minutos. El sistema de gestión de la batería es inalámbrico y dispone además de diagnóstico conectado y de medidas destinadas a limitar la propagación térmica entre celdas.

Siete, o cuatro plazas

Con una batalla de 3,25 metros, el GV90 aprovecha su arquitectura eléctrica para disponer de suelo plano. Una de sus configuraciones ofrece siete plazas, pero el planteamiento cambia de forma importante en el GV90 Neolun Executive Suite, que reduce el habitáculo a cuatro asientos. En esta última versión, los pasajeros posteriores cuentan con dos plazas individuales, consola central, frigorífico y mesas integradas. También incorpora un suelo acabado en madera con calefacción radiante y una separación entre el habitáculo y el maletero concebida para reducir la transmisión de ruido.

Otra particularidad del Neolun son los asientos delanteros giratorios. Con el coche estacionado pueden rotar 180 grados, de modo que los cuatro ocupantes queden enfrentados. El techo Smart Vision, por su parte, utiliza una película de cristal líquido cuya transparencia puede regularse de forma independiente en seis zonas.

Apertura sin pilar central en el Genesis GV90 / Genesis

El conductor dispone de un Head-Up Display de 25 pulgadas, mientras una pantalla OLED central de 23,6 pulgadas agrupa navegación y contenidos multimedia durante la conducción. Una vez aparcado el vehículo, puede elevarse 90 mm y ampliar su superficie visible hasta 24,6 pulgadas.

El sistema multimedia Pleos Connect, basado en Android Automotive, permite instalar aplicaciones y utiliza el asistente de inteligencia artificial Gleo AI. Genesis también prescinde del botón físico de arranque: el coche activa sus sistemas al detectar la entrada del ocupante y queda preparado para iniciar la marcha al pisar el freno.

Doce airbags y seguridad de máximo nivel

La seguridad es otro de los puntos en los que Genesis concentra buena parte del desarrollo del GV90. El modelo equipa 12 airbags, entre ellos uno situado en el techo que está diseñado para desplegarse en caso de vuelco y cubrir la superficie acristalada superior. La marca lo presenta como una primicia mundial.

Interior del Genesis GV90 / Genesis

La estructura combina piezas de aluminio fundido y extruido con acero de alta resistencia. También se han reforzado las zonas próximas a la batería y se emplea una estructura frontal destinada a desviar determinados componentes bajo el vehículo en una colisión para evitar que golpeen directamente el acumulador.

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Visualmente, el GV90 mantiene la reinterpretación del frontal de doble línea habitual de Genesis, pero la traslada a una carrocería especialmente grande. Alcanza 5,29 metros de longitud y puede montar llantas forjadas de hasta 24 pulgadas. La versión Neolun añade detalles específicos de aluminio en la zona comprendida entre las ventanillas delanteras y traseras. Genesis también ha anunciado una GV90 Neolun First Edition basada en la configuración Executive Suite de cuatro plazas, con combinaciones de pintura bicolor, llantas específicas y acabados interiores propios.