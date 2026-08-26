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Dani Olmo llega al entrenamiento con un Porsche 911 GT3 RS de 525 CV

El futbolista del Barcelona luce un deportivo de personalizado cuyo precio de partida supera los 286.000 euros

Dani Olmo se ha consolidado en la media punta del conjunto español

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Sofía Aladro

Madrid
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Dani Olmo ha vuelto a los entrenamientos del Barcelona tras sus vacaciones y lo ha hecho al volante de uno de los deportivos más radicales de Porsche. El futbolista ha acudido a la Ciudad Deportiva con un 911 GT3 RS, una versión especialmente enfocada al rendimiento que destaca tanto por sus prestaciones como por su configuración aerodinámica.

El ejemplar del jugador español presenta varias modificaciones respecto al modelo de serie, entre las que destacan sus llamativas llantas doradas. La combinación exterior en blanco con diferentes detalles amarillos en el interior y el enorme alerón trasero hacen que el deportivo no pase desapercibido. Su precio parte de 286.470 euros, aunque la personalización eleva previsiblemente la factura final.

Un Porsche pensado para circuito

El 911 GT3 RS representa una de las versiones más deportivas de la gama Porsche. Bajo su carrocería se encuentra un motor bóxer atmosférico de 4,0 litros capaz de desarrollar 525 CV y 465 Nm de par máximo. Con estas cifras, el deportivo puede acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3,2 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 296 km/h.

Su carácter de circuito también queda patente en la aerodinámica. El gran alerón trasero es uno de los elementos más reconocibles del modelo y cuenta con un sistema de reducción de resistencia que recuerda al funcionamiento del DRS empleado en los monoplazas de Fórmula 1. Todo ello convierte al Porsche de Olmo en mucho más que un deportivo de altas prestaciones.

Una configuración a la medida de Dani Olmo

El futbolista ha elegido una unidad con una combinación estética muy particular. La carrocería blanca contrasta con las llantas doradas, uno de los elementos que más comentarios ha generado, mientras que el habitáculo incorpora detalles amarillos como los cinturones de seguridad. Una configuración que refuerza todavía más el aspecto radical del 911 GT3 RS.

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Con esta elección, Dani Olmo suma a su garaje un deportivo cuyo precio de partida ya se acerca a los 300.000 euros. Al tratarse de una unidad personalizada, el coste final puede ser superior al oficial, especialmente teniendo en cuenta las modificaciones estéticas que incorpora.

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