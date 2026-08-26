Si tu padre te riñe al aparcar, dile que él lo tuvo más fácil: su coche medía mucho menos que el tuyo

Hay coches que en medio siglo han crecido más de un metro. Tanto es así que ni siquiera ya estarían en el mismo segmento. Por ejemplo, el Volkswagen Polo actual es claramente más grande que el Golf I de 1974. Éste medía 3.705 mm, por los 4.074 del actual Polo, que es 369 mm más largo, 141 mm más ancho y 41 mm más alto que el primer Golf. Eso significa que en la actualidad el Golf Mk1 ya no sería un compacto sino un utilitario.

Volkswagen Golf I de 1974 / netcarshow

VW Golf GTI Actual / Gruppe C Photography

Por tanto, basta poner una cinta métrica junto al primer Honda Civic, un Golf del 74 o el Toyota BJ que inició la historia del Land Cruiser y enfrentarlos a sus descendientes actuales, para ver que en algunos casos hay más de un metro de diferencia.

Este es el caso del Honda Civic. El SB1 de dos puertas utilizado como referencia en 1972 medía 3.405 mm de longitud, 1.505 de anchura y 1.325 de altura. El Civic e:HEV 2025 actual, se extiende hasta los 4.560 mm de longitud, 1.802 de anchura y 1.408 de altura. La diferencia es de nada menos que 1.155 mm de longitud. Es decir, el Civic ha añadido más de un metro manteniendo el mismo nombre. A lo ancho son 297 mm adicionales, mientras que en altura solo hay 83 mm. La comparación refleja la evolución dimensional del nombre Civic, aunque las carrocerías utilizadas como referencia no sean directamente equivalentes: el primero es un SB1 de dos puertas y el actual, un cinco puertas.

Honda Civic de 1973 / netcarshow

Honda Civic actual / Honda

El Toyota Land Cruiser se mueve en cifras parecidas, aunque aquí la familia se ha dividido en distintas ramas con el paso de las décadas, pero la comparativa del BJ de 1951 y el actual Land Cruiser 250 sirven para visualizar la transformación: de 3.793 mm en 1951 a 4.925 mm en el Land Cruiser 250 de 2025. Son 1.132 mm más de longitud y 405 mm más de anchura, aunque el actual es 30 mm más bajo.

Golf y Polo han sumado más de medio metro

Los Volkswagen permiten ver la misma evolución en coches mucho más cotidianos. El Golf I medía 3.705 mm en 1974 y la referencia actual alcanza 4.282. Son 577 mm más de longitud. La anchura aumenta 179 mm y la altura, solo 73. Casi calcado resulta el crecimiento del Polo. Desde los 3.512 mm de 1975 hasta los 4.074 mm de la referencia actual hay 562 mm, mientras que ha ganado 191 mm a lo ancho.

Volkswagen celebra los 50 años del Polo / Volkswagen

Especialmente curioso es el Porsche 911. El 2.0 Coupé de 1964 utilizado para representar la primera generación medía 4.163 × 1.610 × 1.320 mm. El Carrera 992.2 de referencia en 2026 alcanza 4.542 × 1.852 × 1.303 mm. Ha ganado 379 mm de largo y nada menos que 242 de ancho, pero es 17 mm más bajo. Ahí aparece otra de las claves de esta evolución. Hacerse más grande no significa necesariamente hacerse más alto.

Los que ya eran grandes han cambiado menos

La Mercedes-Benz Clase S muestra justo el fenómeno contrario al Civic. El W116 de 1972 ya rozaba los cinco metros, con 4.960 mm de longitud y 1.870 de anchura. La referencia W223 de batalla corta utilizada para 2026 mide 5.180 × 1.921 × 1.503 mm. Después de más de cinco décadas, la diferencia es de solo 220 mm de longitud y 51 mm de anchura. Comparado con el salto del Civic o del Land Cruiser, parece casi una evolución contenida.

BMW Serie 5 de 1975 / netcarshow

El BMW Serie 5 queda en un punto intermedio. La primera generación E12 media 4.620 × 1.690 × 1.425 mm. El 520i G60 empleado como referencia actual llega a 5.060 × 1.900 × 1.515 mm. La diferencia es de 440 mm de largo y 210 de ancho.

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El Toyota Corolla merece estar en esta historia por su antigüedad y popularidad. El KE10 Standard de 1966 medía 3.845 × 1.485 × 1.380 mm, mientras que el Corolla actual de cinco puertas se va los 4.370 × 1.790 × 1.460 mm. La diferencia es de +525 mm de longitud, +305 mm de anchura y +80 mm de altura. También aquí hay que tener en cuenta que no se enfrentan carrocerías exactamente equivalentes: el KE10 y el Corolla actual de cinco puertas sirven para visualizar la evolución dimensional del modelo, no como una pareja de carrocerías idénticas.