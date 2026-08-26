"Nos vemos en la carretera": así ha anunciado Xiaomi que traerá sus coches eléctricos a Europa en 2027

Xiaomi ha confirmado que llevará su negocio de coches eléctricos de altas prestaciones a Europa en 2027. La compañía china, conocida mundialmente por sus teléfonos móviles y productos electrónicos, prepara así su primera gran expansión internacional en el mercado del automóvil.

El anuncio se ha producido con el lanzamiento de la primera página web global de Xiaomi Auto, disponible en inglés, y la apertura de nuevos perfiles específicos en redes sociales. Bajo el mensaje "Conoces Xiaomi. Ahora conoce Xiaomi Auto. Nos vemos en la carretera", la compañía ha comenzado a preparar su llegada al mercado europeo.

No obstante, el anuncio oficial no hace más que confirmar una noticia que ya se sabía. Xiaomi lleva meses preparando su expansión fuera de China y la compañía cuenta con un centro de I+D en Múnich, dedicado al desarrollo de vehículos para los mercados internacionales. Es más, algunos de sus modelos ya han sido vistos realizando pruebas en carreteras europeas.

A caballo entre los móviles y los coches

La llegada a Europa no supone el estreno de Xiaomi en el automóvil. La compañía presentó su primer coche eléctrico, el Xiaomi SU7, en China en marzo de 2024 y desde entonces ha acelerado rápidamente su actividad.

En 2025 entregó 411.082 vehículos eléctricos, frente a las 136.854 unidades de 2024. La gama también ha crecido con el YU7, un SUV eléctrico, y el SU7 Ultra, la versión de altas prestaciones de la berlina.

El crecimiento de esta división también se refleja en sus resultados económicos. Xiaomi Auto generó en 2025 unos 103.300 millones de yuanes de ingresos, alrededor de 12.900 millones de euros al cambio aproximado. Si bien todavía no reportan beneficios, la empresa tecnológica no ha dejado ni va a dejar de invertir en ellos, sobre todo ahora que la rentabilidad de sus smartphones está bajando.

La estrategia de Xiaomi pasa por trasladar al automóvil parte de su experiencia en tecnología, software e inteligencia artificial. Sus vehículos están concebidos además para integrarse con el ecosistema de dispositivos de la compañía.

Europa será el primer gran mercado internacional

El desembarco previsto para 2027 será especialmente relevante porque Xiaomi llegará a un mercado en el que ya compite un número creciente de fabricantes chinos. No será, por tanto, el lanzamiento de una marca desconocida con un prototipo, sino la expansión internacional de un fabricante que ya ha alcanzado un volumen considerable en China.

Por ahora, Xiaomi no ha concretado qué modelos venderá en Europa, en qué países estarán disponibles, sus precios o cómo será su red comercial. Tampoco ha confirmado todavía qué versión de su gama actual será la primera en llegar.

Xiaomi SU7. / Xiaomi

Actualmente, la gama de Xiaomi en China está formada por varios eléctricos. El SU7 es una berlina de cinco plazas que se ofrece desde 219.900 yuanes (unos 28.100 euros), con hasta 680 CV y 902 km de autonomía CLTC. El YU7 es un SUV eléctrico que parte de 233.500 yuanes (29.800 euros), con versiones de hasta 691 CV y una autonomía máxima de 835 km CLTC.

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Xiaomi YU7 / Xiaomi

A ellos se suman las versiones de altas prestaciones: el SU7 Ultra, una berlina deportiva de 1.548 CV, 630 km de autonomía y un precio de 529.900 yuanes (67.600 euros), y el YU7 GT, un SUV deportivo de 990 CV, hasta 705 km de autonomía y 389.900 yuanes (49.800 euros). Las cifras de autonomía corresponden al ciclo chino CLTC y los precios en euros son una conversión directa, no los precios que tendrán en Europa.