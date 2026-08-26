El cambio que prepara Tráfico con el alcohol: tomar una cerveza puede dar positivo

El Gobierno prepara para septiembre un nuevo intento de reducir la tasa de alcoholemia permitida para conducir. Retomarán la iniciativa en el Congreso después del verano y negociarán con el resto de formaciones políticas para encontrar una fórmula que consiga los apoyos necesarios para salir adelante.

La propuesta cuenta con el respaldo del Ministerio del Interior y de la DGT, que consideran la reducción del límite una medida destinada a disminuir la siniestralidad en las carreteras. El objetivo del Gobierno es que la iniciativa avance durante el próximo periodo de sesiones y pueda aprobarse antes de que finalice la actual legislatura.

Una nueva negociación para conseguir los apoyos

El regreso de la actividad parlamentaria en septiembre marcará el inicio de una nueva ronda de contactos entre el Grupo Socialista y las diferentes formaciones del Congreso. El PSOE todavía no ha cerrado un calendario concreto, pero su intención es retomar nuevamente la iniciativa y buscar una mayoría suficiente para superar su tramitación.

El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, y la DGT trabajan junto al grupo socialista para dar forma a una propuesta que pueda reunir los apoyos necesarios. La principal dificultad se encuentra en un Congreso fragmentado, donde el PSOE necesita alcanzar acuerdos con otros partidos para sacar adelante la modificación.

El alcohol, uno de los principales focos de la seguridad vial

La reducción de la tasa se enmarca en la estrategia de la DGT para combatir los factores de riesgo relacionados con los accidentes de tráfico. Desde Interior defienden que reducir la cantidad de alcohol permitida al volante puede contribuir a disminuir tanto los siniestros como el número de víctimas en carretera, especialmente en las vías donde se concentran los accidentes más graves.

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La propuesta tendrá que enfrentarse ahora a una nueva negociación política en la que también pueden entrar en juego las posiciones de diferentes sectores afectados. El próximo paso será el registro de la iniciativa en el Congreso durante septiembre. A partir de ese momento comenzará el proceso para determinar si el PSOE consigue los apoyos suficientes para convertir la rebaja de la tasa de alcoholemia en una nueva norma antes del final de la legislatura.