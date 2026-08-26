Bultaco vuelve a fabricar una moto de carreras. Y no es una frase hecha. La nueva TSS 350 no es una réplica destinada a decorar un salón ni una reinterpretación estética de uno de los modelos más célebres de la marca. Es una auténtica máquina de competición, desarrollada en circuito, con 60 CV para apenas 103 kilos y una producción exclusiva.

Y es que Bultaco acaba de iniciar la comercialización de esta nueva TSS 350, una serie limitada a únicamente 29 unidades, fabricadas artesanalmente en España y bajo pedido. La cifra tampoco es casual. La TSS original en la que se inspira el proyecto fue conocida internamente como Modelo 29 y de aquella versión se produjeron 58 unidades entre 1969 y 1970. Ahora, más de medio siglo después, la historia se recupera reducida exactamente a la mitad.

Bultaco TSS 350: la competición vuelve a hablar en dos tiempos / Bultaco

El proyecto comenzó en 2017 y durante estos años ha seguido un camino bastante alejado de lo habitual en una motocicleta de producción moderna. Diseño propio, prototipos, banco de pruebas, desarrollo de motor y chasis y, finalmente, circuito. Mucho circuito.

Porque la mejor carta de presentación de esta TSS quizá no esté en su ficha técnica, sino en lo sucedido durante la temporada 2025. Juan Bultó participó directamente en el desarrollo y puesta a punto de la moto y compitió con ella antes de que Bultaco decidiera abrir los pedidos: diez carreras disputadas, siete victorias y tres segundos puestos. Y, probablemente aún más importante tratándose de una mecánica de competición artesanal, ningún fallo mecánico.

Eso permite entender mejor qué es esta moto. La TSS 350 no ha sido construida primero para venderla y posteriormente adaptada para correr. El proceso ha sido justamente el contrario.

La arquitectura conserva muchos de los ingredientes que hicieron especiales a las grandes Bultaco de Gran Premio / Bultaco

La arquitectura conserva muchos de los ingredientes que hicieron especiales a las grandes Bultaco de Gran Premio: motor monocilíndrico, dos tiempos, refrigeración por aire y una obsesión bastante evidente por eliminar todo aquello que no sea imprescindible. El propulsor declara 350 cc, alimentación mediante carburador Mikuni VM44 y nada menos que 60 CV medidos en la rueda.

La cifra adquiere otra dimensión cuando aparece el segundo dato importante: 103 kg en vacío. La relación peso-potencia deja claro que aquí no estamos ante una clásica amable para disfrutar dando unas vueltas tranquilamente, sino ante una motocicleta que exige manos, sensibilidad y cierta experiencia.

La TSS original en la que se inspira el proyecto fue conocida internamente como Modelo 29 y de aquella versión se produjeron 58 unidades entre 1969 y 1970 / Bultaco

También resulta interesante cómo se ha afrontado técnicamente el proyecto. Los cárteres mantienen externamente la imagen del motor histórico, pero están mecanizados a partir de bloques macizos de aluminio. En su interior encontramos una transmisión moderna con cambio extraíble tipo cassette de seis relaciones y embrague multidisco en baño de aceite.

Algo parecido sucede con la parte ciclo. El chasis de doble cuna en tubo de acero conserva las proporciones fundamentales de la TSS original, aunque geometrías, rigidez y reparto de pesos han sido revisados para trabajar con neumáticos y circuitos actuales. Las suspensiones han sido desarrolladas por Coral Tecnomecánica, mientras que la frenada confía en tambores réplica Ceriani y las llantas mantienen las tradicionales 18 pulgadas.

En su interior encontramos una transmisión moderna con cambio extraíble tipo cassette de seis relaciones y embrague multidisco en baño de aceite / Bultaco

Y sí, montar frenos de tambor en 2026 puede parecer una decisión extraña si se analiza únicamente desde la lógica de las prestaciones absolutas. Pero esta moto no intenta convertirse en una superbike moderna disfrazada de clásica. Buena parte de su atractivo está precisamente en conservar las sensaciones, dificultades y limitaciones que definían aquellas motos de carreras.

Eso incluye también la fabricación. Aquí no hay una cadena de montaje convencional. Cada unidad atraviesa individualmente procesos de mecanizado, soldadura, montaje, ajuste y verificación. Cada motocicleta tendrá identificación propia y trazabilidad completa de fabricación.

Ese componente artesanal convierte inevitablemente a la TSS en una pieza de colección, pero Bultaco insiste en algo que parece especialmente importante en este proyecto: está hecha para correr.

Cada unidad atraviesa individualmente procesos de mecanizado, soldadura, montaje, ajuste y verificación / Bultaco

Su filosofía podría resumirse en una idea muy sencilla: “No se trata de una reproducción concebida únicamente para ser contemplada, sino de una motocicleta desarrollada para seguir haciendo aquello para lo que nació la TSS: competir”.

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No puede matricularse ni circular por carretera. No pretende ser práctica. Tampoco cómoda. Ni siquiera conocemos públicamente su precio, que se comunicará individualmente junto con condiciones de reserva, configuración y plazo de fabricación.