Apenas 17 días después del estreno mundial del Q9 en Nueva York, Audi ha llevado a cabo el debut norteamericano del Audi Nuvolari en la Monterey Car Week. El superdeportivo completó sus primeros kilómetros en carreteras abiertas sobre el trazado costero de Carmel-by-the-Sea (California), tras haber realizado su estreno previo en circuito durante el Gran Premio de Mónaco de 2026.

La presencia del vehículo en escenarios como The Quail y el Concept Lawn del Concurso de Elegancia de Pebble Beach refuerza la ofensiva de la marca en el mercado estadounidense.

Según ha señalado Gernot Döllner, CEO de Audi, mientras que el Q9 ha sido desarrollado para las exigencias específicas del cliente norteamericano, el Nuvolari actúa como el buque insignia en tecnología y diseño dentro del proceso de renovación de la firma.

Audi estrena el Nuvolari en Estados Unidos / Audi

1.001 CV y más de 350 km/h

En el apartado técnico, el Nuvolari se posiciona como el automóvil de serie más rápido y potente jamás fabricado por la marca bávara. Equipa un sistema de propulsión híbrido de alto rendimiento que entrega 1.001 CV de potencia y permite superar una velocidad máxima de 350 km/h.

El modelo se ha construido sobre una estructura Audi Space Frame de nuevo desarrollo combinada con una carrocería íntegramente realizada en fibra de carbono y soluciones aerodinámicas avanzadas derivadas de la competición.

Audi estrena el Nuvolari en Estados Unidos / Audi

Comercialización y plazos de entrega

Con este modelo, Audi se adentra de forma directa en el segmento de los superdeportivos de altas prestaciones de tirada exclusiva. La producción del vehículo estará limitada a 499 unidades para todo el mundo.

Aunque la apertura oficial de pedidos y preventas en Europa está fijada para el cuarto trimestre de 2026, la marca ha confirmado un elevado interés por parte de clientes y coleccionistas tras sus primeras apariciones públicas. Las primeras entregas a compradores están programadas para el primer semestre de 2027.