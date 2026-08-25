Lamborghini rescata el apellido Tricolore quince años después con el Temerario

Lamborghini recupera una denominación que llevaba quince años fuera de su catálogo. El Temerario Tricolore toma como referencia el Gallardo LP 550-2 Tricolore de 2011 y plasma los colores de la bandera italiana en el nuevo deportivo híbrido de la marca, aunque esta vez mediante un trabajo de personalización mucho más amplio que una simple franja decorativa. La configuración se presentó en The Quail, A Motorsports Gathering, durante la Monterey Car Week. El proyecto ha sido desarrollado por el Centro Stile de Lamborghini en colaboración con Ad Personam, el programa de personalización de la compañía, que en 2026 cumple 20 años. Llega además después de las dos configuraciones específicas del Temerario mostradas en el Festival de Velocidad de Goodwood de este mismo año.

Lamborghini Temerario Tricolore / Lamborghini

La referencia histórica está en el Gallardo LP 550-2 Tricolore, presentado en 2011 con motivo del 150 aniversario de la unificación de Italia. Aquel modelo utilizaba una banda con los tres colores nacionales como principal elemento diferenciador. El nuevo Temerario mantiene esa referencia, pero la integra dentro de una combinación completa de colores, materiales y acabados creada específicamente para el coche.

No se trata de una nueva variante mecánica del Temerario. Tampoco se ha anunciado como una serie limitada con un número determinado de unidades. La novedad se concentra en el tratamiento estético y en las posibilidades de personalización que ofrece Ad Personam.

Lamborghini Temerario Tricolore / Lamborghini

Bajo esta configuración se mantiene el sistema de propulsión del Temerario, formado por un V8 biturbo de 4,0 litros y tres motores eléctricos, con una potencia conjunta de 920 CV. El motor de combustión puede alcanzar las 10.000 rpm. Las prestaciones tampoco cambian respecto a los datos comunicados para el modelo: acelera de 0 a 100 km/h en 2,7 segundos y supera los 340 km/h de velocidad máxima.

Azul y blanco como base

La carrocería abandona la solución relativamente sencilla empleada en el Gallardo y apuesta por una distribución bicolor. El Blu Marinus Shiny ocupa la parte inferior, mientras que el Bianco Monocerus se extiende por las superficies superiores, incluidas zonas de las puertas y de las aletas. Lamborghini utiliza el contraste entre ambos tonos para remarcar la línea ascendente que recorre el coche desde los pasos de rueda delanteros hacia la parte posterior. Sobre esa base aparecen elementos acabados en Nero Noctis brillante, entre ellos los retrovisores, las llantas y la cubierta del motor.

Lamborghini Temerario Tricolore / Lamborghini

Los colores de Italia se reservan para un gráfico verde, blanco y rojo situado sobre el capó. Las pinzas de freno en rojo añaden otro punto de contraste. El resto del diseño mantiene los rasgos propios del Temerario, como las luces diurnas hexagonales, las superficies angulosas del frontal, el motor visible desde el exterior y los elementos aerodinámicos integrados en la carrocería.

Un habitáculo específico

El trabajo de Ad Personam continúa en el interior, donde la tapicería Nero Ade se combina con costuras de contraste Rosso Alala. El patrón hexagonal empleado en diferentes zonas del habitáculo enlaza con uno de los recursos geométricos presentes también en el exterior. Hay además varios elementos creados para el Tricolore. Una silueta específica del Temerario aparece integrada en el revestimiento de la parte posterior del habitáculo y la palabra Tricolore está bordada en los paneles de las puertas.

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La combinación demuestra hasta dónde puede llegar el programa de personalización de Lamborghini cuando colores, tapicerías y gráficos se plantean conjuntamente desde el inicio, en lugar de limitarse a elegir acabados independientes de un catálogo.