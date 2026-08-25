GWM acelera en los mercados internacionales

Great Wall Motor (GWM) cerró julio de 2026 con 108.067 vehículos vendidos en todo el mundo, lo que supone un 3,54% más que en el mismo mes del año anterior. Sin embargo, el dato que mejor explica su evolución es el crecimiento de su negocio internacional: 62.015 unidades, un 50,93% más en términos interanuales.

Crecimiento internacional de GWM / GWM

Con estas cifras, las ventas internacionales representaron aproximadamente el 57,4% del volumen total de GWM durante julio, una proporción que refleja el peso creciente que están adquiriendo los mercados exteriores dentro de la actividad del fabricante chino. El avance también se mantiene si se amplía el periodo analizado. Entre enero y julio de 2026, GWM comercializó 691.962 vehículos en todo el mundo, lo que supone una mejora del 2,64% respecto a los siete primeros meses de 2025.

El Ora 5 amplía su presencia internacional

La expansión está relacionada con la llegada de nuevos productos a diferentes mercados. Durante julio, el GWM Ora 5 continuó extendiendo su presencia internacional con su desembarco en Australia, Sudáfrica y Uruguay. España también aparece en los planes de la compañía durante este proceso. El Ora 5 protagonizó en julio diferentes jornadas de pruebas de conducción en España e Italia.

Pero la estrategia internacional de la marca china GWM no se limita a la comercialización. En julio, el Haval H7 PHEV comenzó su producción en Uzbekistán, un movimiento con el que la compañía continúa ampliando su actividad industrial en otros mercados. GWM también ha reforzado durante los dos últimos años sus relaciones con grupos de distribución de distintas regiones como Tailandia, Europa, Latinoamérica, Malasia y Sudáfrica.

GWM Ora 5 / GWM

La combinación de nuevos mercados, acuerdos de distribución y producción forma parte del proceso de expansión de la compañía. GWM quiere de este modo, adaptar los vehículos a las necesidades de los diferentes clientes y establecer relaciones de colaboración a largo plazo.

Más allá del mensaje corporativo, las cifras de julio muestran que los mercados internacionales son ya determinantes en su volumen mensual: de cada 100 vehículos vendidos por GWM durante el mes, alrededor de 57 correspondieron a ventas internacionales.

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Con todo ello, el balance acumulado sitúa a GWM en 691.962 vehículos vendidos entre enero y julio, frente al crecimiento más pronunciado que registró específicamente su actividad internacional durante el último mes. Ese contraste permite identificar dos velocidades dentro de las cifras comunicadas por el fabricante: mientras las ventas globales aumentaron un 3,54% en julio, las internacionales lo hicieron un 50,93%. Es precisamente esta última evolución la que está ganando protagonismo en la estrategia comercial de GWM.