La demanda de renting en España se dispara casi un 100% impulsada por la previsibilidad del gasto

El modelo de renting de vehículos consolida su avance en el mercado español. Según un análisis realizado por el comparador Carwow, la demanda potencial de esta fórmula de arrendamiento ha experimentado un incremento del 93%.

Actualmente, un 10,6% de los automovilistas elegiría un coche de renting si tuviera que cambiar de vehículo hoy mismo, en comparación con el 5,5% de usuarios que lo utiliza en la actualidad. Además, el 7,8% de los conductores que cuentan con un automóvil en propiedad planea dar el salto a este formato en su próxima adquisición.

Esta tendencia al alza se refleja en la evolución del sector durante la última década. Conforme a los datos aportados por Statista, la facturación del negocio del renting en España aumentó un 56,5% entre 2015 y 2025, pasando de 5.320 millones de euros a 8.330 millones de euros, con una tasa media de crecimiento anual del 4,6%.

En el acumulado hasta mayo de 2026, las matriculaciones vinculadas a compañías de renting alcanzaron las 162.964 unidades, lo que representa una subida del 12,63% en comparación con los 144.651 vehículos registrados en el mismo periodo del ejercicio precedente.

Estabilidad financiera ante el aumento del coste de la vida

Frente a la flexibilidad habitual en el sector, la búsqueda de certidumbre en el presupuesto doméstico se ha posicionado como el principal incentivo de compra. Un 30,3% de los encuestados por Carwow afirma que saber con precisión el importe mensual a abonar constituye el mayor atractivo del renting, por delante del acceso a cuotas contenidas (26,9%), el disfrute de última tecnología (19,5%) y la facilidad de cambio de vehículo (12,7%).

En un contexto marcado por la presión económica, el 11,0% de la población percibe el renting como una alternativa frente al encarecimiento del coste de la vida. Esta percepción es compartida por el 45,5% de los clientes actuales, quienes sostienen que la coyuntura económica mantendrá su preferencia por este servicio, mientras que un 60,7% confirma que volvería a contratarlo.

Asimismo, únicamente el 2,3% de los usuarios de renting pospondría la sustitución de su automóvil por dificultades financieras, frente al 21,8% de los propietarios tradicionales que sí retrasaría la operación.

Un impulsor clave para el vehículo eléctrico

El estudio de Carwow señala igualmente el papel de esta modalidad en el proceso de adopción de la movilidad de cero emisiones, cuyas matriculaciones en España han pasado de 5.360 unidades en 2016 a 143.450 en 2025, registrando un crecimiento superior al 2.500%.

Al eliminar la necesidad de un desembolso inicial elevado y trasladar a la empresa prestadora la incertidumbre asociada a la devaluación del vehículo y a la degradación de las baterías, el renting se consolida como una vía de acceso prioritaria para la incorporación de automóviles 100% eléctricos al parque móvil nacional.

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En cuanto al presupuesto, el tramo más elegido por la mayoría de los conductores españoles se sitúa entre los 250 € y los 399 € al mes, un rango que resulta atractivo tanto para los actuales usuarios de renting como para quienes financian su coche en la actualidad.