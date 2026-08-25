Los AUDI exclusivos para China llegan a Europa... por el doble de su precio y no por el canal 'oficial'

Corría el año 2024 cuando Audi decidió aliarse con SAIC para desarrollar coches específicos y exclusivos para el mercado chino, adaptando el bagaje de la marca alemana a las tendencias del país: coches eléctricos, con un aspecto moderno y tecnológico y una gran distancia entre ejes para dar ese espacio extra en las plazas traseras que tanto gusta en China.

Para distinguir la línea productiva europea de la ejecutada bajo esta alianza, estos nuevos modelos se producen bajo una nueva identidad de marca: los clásicos cuatro aros fueron sustituidos por cuatro letras en mayúscula, AUDI.

El primer modelo que nació de esta alianza fue el AUDI E5 Sportback, con un estilo marcadamente deportivo y compacto. El proyecto fue dirigido por Fermín Soneira, el entonces CEO y máximo responsable de AUDI en China y no ha sido el único coche que ha salido al mercado. Este año se le ha unido el AUDI E7X, un SUV premium también eléctrico y tecnológico.

Nuevo AUDI E5 Sportback. / Audi

Los AUDI se pueden comprar a través de una empresa importadora

Si bien la teoría era que estos coches no llegarían a pisar Europa, ahora cualquier conductor que quiera y pueda tiene la posibilidad de incluir uno de estos AUDI en su garaje. Y no por decisión del grupo Volkswagen, sino por la operativa de una empresa que se dedica a la importación de vehículos chinos en la Unión Europea.

Se trata de Auto China, una compañía fundada en 2022 especializada en importar vehículos eléctricos desde China a Europa y Oriente Medio. La empresa se encarga de todo el proceso, desde la compra de los coches en China hasta la homologación y matriculación del vehículo en su país de destino, pasando por el transporte y siguiendo por la asistencia posventa con una garantía de dos años. Tiene sede en Alemania.

Audi E7X / Xavier Pérez

Rastreando el catálogo de coches de Auto China se pueden encontrar diferentes marcas que solo se comercializan (o que lo hacen principalmente) en China. Entre ellas se encuentran los dos modelos de AUDI.

AUDI E5 y E7X, por el doble de su precio en China

La particularidad, sin duda, es el precio. El AUDI E5 Sportback se vende a través de esta página a partir de 59.980 euros sin IVA y se puede incluso configurar. El precio oficial de lanzamiento en China para este mdoelo fue de entre 235.900 y 319.900 yuanes (entre 30.073 y 40.781 euros al cambio actual). El AUDI E7X se vende a partir de 72.900 euros sin IVA en la web, mientras que su precio oficial en China es de entre 269.800 y 379.800 yuanes (entre 34.394 y 48.418 euros al cambio). Básicamente, Auto China los vende por el doble de su precio.

Ambos modelos de AUDI están disponibles en la web de Auto China. / Auto China

Además, hay que calcular una tasa fija de 1.500 euros que "cubre todo el proceso para hacer que su vehículo importado sea legal para circular", según publicitan desde Auto China. Prometen cumplir con todas las modificaciones e inspecciones necesarias y aportar toda la documentación completa.

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No obstante, atendiendo a las prestaciones (autonomía, potencia...) y el nivel de equipamiento tecnológico de estos AUDI chinos, es verdad que aunque por el doble pueden seguir siendo una opción interesante en precio frente a otros modelos de la Audi europea. El Audi Q4 e-tron, el eléctrico más barato de la marca en nuestro continente, cuesta de partida casi 50.000 euros y queda por debajo del AUDI E5, por ejemplo, en potencia y autonomía estimada; si bien es cierto que ambos modelos son poco comparables empezando por el uso previsto y siguiendo por la plataforma sobre la que se levantan.