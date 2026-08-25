Así es el A390 GTS, el Alpine más potente de la historia

El Alpine A390 GTS lleva un paso más allá las prestaciones de modelos eléctrico de la marca francesa, con 470 CV, 824 Nm, tres motores eléctricos y tracción integral. Con todo ello se convierte en el modelo más potente y prestacional de su historia. Una declaración que, sobre el papel puede parecer centrada en los números, aunque lo interesante está precisamente en cómo intenta trasladarlos al asfalto.

En la presentación del Alpine A 390, pudimos conducir el A390 GTS en un tramo cerrado en Bilbao, un escenario mucho más propicio que una carretera convencional para entender qué persigue Alpine con este coche. Curvas enlazadas, cambios rápidos de apoyo y zonas donde poder exigir más al chasis nos dejaron una impresión bastante clara: pese al tamaño y el peso, el A390 conseguía sentirse bastante más ágil de lo que sugería sobre el papel.

Alpine A390 GTS / Dominic Fraser

Ese carácter es precisamente el que ahora Alpine quiere poner en primer plano con el GTS. La marca insiste menos en los argumentos habituales de autonomía o recarga y más en las sensaciones de conducción, algo coherente con lo que experimentamos durante aquella primera toma de contacto.

Tres motores para algo más que acelerar fuerte

El A390 GTS emplea tres motores eléctricos, uno delante y dos detrás, estos últimos asociados individualmente a cada rueda. No se trata únicamente de conseguir tracción integral o una cifra elevada de potencia: esta disposición permite modificar de forma muy rápida cuánto par recibe cada rueda posterior.

Ahí interviene el Alpine Active Torque Vectoring, que gestiona activamente ese reparto. Sobre el terreno, el efecto se percibe especialmente al enlazar curvas. En nuestra prueba, el coche entraba con decisión, aceptaba cambios de trayectoria rápidos en medio de la curva y mantenía una sensación de estabilidad elevada incluso cuando aumentaba el ritmo.

Interior del Alpine A390 GTS / Dominic Fraser

La electrónica estaba presente, pero no daba la impresión de estar tomando continuamente el control. Más bien ayudaba a colocar el coche y a reducir la sensación de masa, uno de los aspectos que más nos sorprendió del A390. A ello se sumaban una dirección directa y firme y una puesta a punto del chasis capaz de ofrecer precisión sin convertir cada irregularidad del firme en un castigo para las lumbares.

Los 470 CV y 824 Nm llegan de forma inmediata, aunque Alpine señala que la entrega busca ser progresiva y controlable. También incorpora en el volante el botón rojo OV, de Overtake, que permite disponer durante diez segundos de toda la potencia disponible para situaciones como un adelantamiento o una incorporación.

Lo peculiar del A390 es que todo este despliegue técnico convive con una carrocería de cinco puertas y cinco plazas. Ese planteamiento ya era uno de los aspectos más interesantes del modelo: visualmente se acerca a un coupé elevado, pero por formato pretende seguir siendo utilizable a diario. Durante nuestra toma de contacto también llamó la atención esa doble personalidad. A ritmo alto podía mostrarse muy rápido y deportivo, mientras que al bajar la intensidad no obligaba a convivir constantemente con la incomodidad de una puesta a punto extrema. La suspensión con topes hidráulicos contribuía a ese equilibrio y permitía afrontar zonas irregulares con más naturalidad de la esperada en un coche con semejante orientación prestacional.

Alpine A390 GTS / Dominic Fraser

En el GTS, Alpine refuerza además la vertiente de gran turismo con asientos deportivos Sabelt con función de masaje y un equipo de sonido Devialet XtremeSound desarrollado específicamente para el modelo. Son elementos que ayudan a explicar que la versión más potente no haya sido concebida únicamente alrededor de la prestación pura.

También mantiene una autonomía declarada de más de 500 kilómetros. Es un dato importante, porque permite encajar sus prestaciones dentro de un coche pensado para algo más que salidas ocasionales.

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El Alpine A390 GTS tiene un precio de salida de 78.000 euros, mientras que el Alpine A 390 GT lo hace desde 67.500 euros.