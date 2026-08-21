Rodri se aleja de los superdeportivos y apuesta por japonés eléctrico de 394 CV

En los garajes de los grandes futbolistas suelen abundar los superdeportivos, pero Rodri Hernández ha elegido un camino diferente. El centrocampista español utiliza habitualmente un Nissan Ariya, un SUV completamente eléctrico que recibió durante su etapa en el Manchester City y que terminó convirtiéndose en uno de sus coches de uso diario.

El modelo japonés llegó inicialmente al futbolista a través de la colaboración que mantenían el Manchester City y Nissan. Sin embargo, pese a que aquella alianza terminó, Rodri habría continuado utilizando el Ariya por elección propia. Ahora, con su llegada al Barcelona, queda por ver si mantendrá el SUV eléctrico en su garaje, ya que el club catalán mantiene una relación con Cupra y sus jugadores han recibido vehículos de la marca.

Un SUV eléctrico

El Ariya no es precisamente el coche que uno esperaría encontrar en el garaje de una estrella del fútbol. Mientras otros jugadores optan por Ferrari, Lamborghini o Porsche, Rodri se mueve con un SUV de 4,59 metros de largo que apuesta por la practicidad y la movilidad eléctrica. El modelo cuenta con diferentes configuraciones mecánicas y puede equipar llantas de 19 o 20 pulgadas.

La versión más potente es el Ariya e-4ORCE Performance, que desarrolla 394 CV y 600 Nm de par gracias a sus dos motores eléctricos. Esta variante incorpora una batería de 87 kWh y ofrece una autonomía de alrededor de 400 kilómetros. Una cifra que permite combinar las prestaciones de un coche potente con el carácter práctico que busca el futbolista en sus desplazamientos diarios.

Nissan Ariya e-4ORCE Performance / wheelsage

394 CV por 64.000 euros

El precio también diferencia al Nissan de los coches que suelen conducir otras estrellas del fútbol. En España, la gama Ariya parte de aproximadamente 64.000 euros, una cantidad considerable para un coche eléctrico, pero mucho más contenida que la de los superdeportivos que suelen aparecer en los garajes de los futbolistas de primer nivel. Rodri parece haber priorizado así la comodidad y la eficiencia frente al lujo más llamativo.

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Ahora queda por descubrir qué ocurrirá con el Nissan tras su llegada al Barcelona. El club tiene una relación con Cupra, por lo que el centrocampista podría acabar incorporando un coche de la marca a su garaje. Aun así, su elección del Ariya demuestra que no todos los futbolistas de élite necesitan un deportivo de cientos de miles de euros para desplazarse.