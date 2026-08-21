El Pontiac Fiero que se convirtió en el Ferrari de los que no podían permitírselo

Hubo una época en la que tener un Ferrari F40 estaba al alcance de muy pocos, pero construir uno podía ser mucho más sencillo. El Pontiac Fiero se convirtió en uno de los modelos favoritos para quienes buscaban transformar un deportivo estadounidense en una réplica del mítico superdeportivo italiano. El motivo principal estaba en una característica poco habitual para un coche relativamente asequible, el Fiero tenía motor central trasero, una configuración que compartía con muchos deportivos de altas prestaciones.

El Fiero, fabricado por Pontiac entre 1983 y 1988, utilizaba además una estructura de acero sobre la que se montaban paneles de carrocería independientes. Estos elementos no formaban parte de la estructura principal del vehículo y podían desmontarse y sustituirse con relativa facilidad. Esa solución, inicialmente pensada para mantener los costes de producción bajo control, terminó convirtiéndose en una de las grandes ventajas del Fiero para los fabricantes de coches personalizados.

Una base barata para parecerse a un superdeportivo

El precio también jugaba un papel fundamental. Mientras que comprar un Ferrari F40 original estaba fuera del alcance de prácticamente cualquier aficionado, un Fiero usado podía encontrarse por mucho menos dinero. A partir de ahí, diferentes empresas especializadas comenzaron a ofrecer kits de carrocería que permitían transformar su aspecto hasta convertirlo en una réplica de modelos como Ferrari, Lamborghini o incluso Porsche.

En el caso del F40, los preparadores podían aprovechar la arquitectura de motor central del Pontiac y sustituir buena parte de sus paneles exteriores por piezas de fibra de vidrio diseñadas para imitar las formas del Ferrari. El resultado podía parecer convincente a cierta distancia, aunque las diferencias en dimensiones, proporciones, mecánica e interior permitían distinguir rápidamente una réplica de un F40 auténtico.

El propio Pontiac terminó convertido en un Ferrari

La relación entre el Fiero y Ferrari llegó incluso más lejos. En los años ochenta, Corporate Concepts desarrolló el Mera, una transformación basada en el Fiero que buscaba darle el aspecto de un Ferrari 308. Para conseguirlo, se aprovechó la estructura y la configuración mecánica del Fiero, sobre la que se añadieron nuevos elementos de carrocería. El resultado llegó a venderse a través de concesionarios oficiales de Pontiac y se fabricaron cientos de unidades antes de que el proyecto llegara a su fin.

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Pontiac Fiero Mera / grautogallery

El éxito de estas conversiones demostró que el Fiero tenía unas características especialmente interesantes para este tipo de modificaciones. Su combinación de motor central, estructura fácilmente modificable, disponibilidad de piezas y precio relativamente bajo hizo que se convirtiera en un auténtico favorito de los aficionados a los kit cars. Por eso, cuando aparece un supuesto Ferrari F40 demasiado barato, especialmente en Estados Unidos, no es mala idea comprobar qué hay realmente debajo de su carrocería, ya que podría esconder un Pontiac Fiero.