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Maxus renueva la eDeliver 9: más autonomía, mejor equipamiento y mayor capacidad de remolque

El comercial de cero emisiones optimiza su sistema de propulsión para alcanzar hasta 328 km de alcance WLTP, eleva su capacidad de arrastre a 2.000 kg y fija su precio de partida en los 36.624 euros

Maxus eDeliver 9: más autonomía, mejor equipamiento y mayor capacidad de remolque

Maxus eDeliver 9: más autonomía, mejor equipamiento y mayor capacidad de remolque / Maxus

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Fernando Álvarez

Fernando Álvarez

Madrid
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Maxus ha presentado una puesta al día para la eDeliver 9, su furgoneta de gran tamaño 100% eléctrica. La gama se estructura en tres configuraciones de carrocería (L2H2, L3H2 y L3 chasis cabina), cubriendo volúmenes de carga que abarcan desde los 9,7 m³ hasta los 11 m³, con una capacidad de carga útil que alcanza los 1.285 kg en la variante chasis cabina.

En el apartado mecánico, mantiene su motor eléctrico de 150 kW (204 CV) y 330 Nm de par, alimentado por una batería de litio-ferrofosfato (LFP) de 88 kWh de capacidad bruta. La optimización del sistema de propulsión permite a la versión L2H2 elevar su autonomía combinada hasta los 328 km en ciclo WLTP (frente a los 317 km anteriores) y alcanzar los 431 km en trayectos urbanos. Asimismo, la capacidad de remolque homologada se incrementa en 500 kg, situándose en los 2.000 kg.

Maxus renueva la eDeliver 9: más autonomía, mejor equipamiento y mayor capacidad de remolque

Maxus renueva la eDeliver 9: más autonomía, mejor equipamiento y mayor capacidad de remolque / Jose Fernandez-Pacheco

Renovación del habitáculo

El interior de la eDeliver 9 introduce novedades enfocadas en mejorar la ergonomía y la tecnología a bordo:

  • Puesto de mando actualizado: Incorpora una nueva pantalla digital de 8,8 pulgadas para la instrumentación, volante con regulación en altura y profundidad, y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.
  • Dotación de confort y recarga: Equipa una pantalla táctil central de 12,3 pulgadas, cámara trasera, sensores de aparcamiento, freno de estacionamiento eléctrico y la función Vehicle to Load (V2L), concebida para alimentar herramientas o dispositivos externos a través de la energía de la batería.
  • Sistemas de asistencia (ADAS): Al paquete de serie previo (frenado autónomo de emergencia AEBS, control de crucero adaptativo ACC, reconocimiento de señales ISA y alerta de colisión FCW) se añade el asistente de mantenimiento de carril de emergencia (ELKA), respaldado por seis airbags y ópticas Full LED.

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Maxus renueva la eDeliver 9: más autonomía, mejor equipamiento y mayor capacidad de remolque

Maxus renueva la eDeliver 9: más autonomía, mejor equipamiento y mayor capacidad de remolque / Maxus

Gama y precios

La renovada Maxus eDeliver 9 llega al mercado con unas tarifas que arrancan en los 36.624 euros para la variante L3 chasis cabina. La versión furgón L2H2 parte de los 38.028 euros, mientras que la opción de mayor volumen L3H2 sitúa su precio de acceso en 38.871 euros.

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