El Yamaha RayZR se abre paso entre los escúteres más vendidos

El Yamaha RayZR no es el escúter más potente, ni el más equipado ni el que más presume de diseño premium. Y, sin embargo, se ha convertido en uno de los fenómenos más llamativos del mercado español de 125 cc. En julio matriculó 659 unidades, un crecimiento del 60% respecto al mismo mes del año anterior, que le situó como sexto escúter más vendido del mes. En el acumulado de 2026 suma 1.906 matriculaciones y ocupa la duodécima posición de su categoría, según los datos de ANESDOR.

Su presencia en ese ranking resulta especialmente significativa. Por delante aparecen propuestas muy consolidadas como Yamaha NMAX 125, Honda PCX 125 o SYM Symphony 125, pero también modelos de origen chino que están cambiando el mapa comercial del scooter: la Zontes X 125 fue líder en julio con 2.035 unidades. La batalla ya no se libra solo entre las marcas tradicionales: se trata de ofrecer mucho por cada euro invertido.

En el acumulado de 2026 suma 1.906 matriculaciones y ocupa la duodécima posición de su categoría / Yamaha

Ahí es donde el RayZR ha encontrado su espacio. Yamaha ha respondido a la proliferación de escúteres chinos con una receta muy distinta a la de añadir pantallas grandes, más electrónica o acabados aparatosos. Su propuesta es recuperar lo esencial: bajo peso, consumo contenido, facilidad de uso y la confianza que todavía transmite una red de concesionarios consolidada.

El dato que mejor define al RayZR es su peso: 99 kilos en orden de marcha. Es una cifra excepcionalmente baja para un escúter 125 y se aprecia donde más importa, en los primeros metros. Maniobrar entre coches, moverlo en un garaje, aparcar en una acera o recuperar el equilibrio a baja velocidad es mucho más sencillo que en modelos más voluminosos. También su asiento, situado a 785 mm del suelo, facilita que usuarios de menor estatura lleguen con seguridad.

Maniobrar entre coches, moverlo en un garaje, aparcar en una acera o recuperar el equilibrio a baja velocidad es mucho más sencillo que en modelos más voluminosos / Yamaha

Su motor Blue Core, monocilíndrico de 125 cc, refrigerado por aire y con inyección electrónica, entrega 6 kW —algo más de 8 CV— y 9,7 Nm de par. No busca récords de velocidad ni grandes desplazamientos por autovía, pero sí una respuesta suficiente para el tráfico urbano y los trayectos metropolitanos habituales. La transmisión automática cumple con la misma lógica: girar el puño y avanzar, sin complicaciones.

Yamaha incorpora además un sistema Start & Stop para reducir el consumo en las paradas y Power Assist, una asistencia eléctrica puntual que ayuda en las aceleraciones desde baja velocidad. El consumo homologado es de solo 1,8 l/100 km, una cifra que refuerza su argumento principal: el RayZR tiene sentido para quien necesita un vehículo de movilidad diaria con un coste de uso muy bajo. Puede conducirse con carnet A1 o con el permiso B de coche con tres años de antigüedad.

Su motor Blue Core, monocilíndrico de 125 cc, refrigerado por aire y con inyección electrónica, entrega 6 kW —algo más de 8 CV— y 9,7 Nm de par / Yamaha

La practicidad también está bien resuelta para su enfoque. Cuenta con espacio bajo el asiento —suficiente para un casco según su forma y tamaño—, instrumentación LCD con conectividad para smartphone y arranque eléctrico, acompañado de pedal de arranque como respaldo. Son detalles sencillos, pero coherentes con un scooter pensado para trabajar cada día, no para impresionar en una ficha técnica.

Su precio es el otro gran argumento. Yamaha publica un PVP de 2.399 euros y, actualmente, una tarifa promocional desde 1.999 euros y está disponible en color cyan, gris y negro. La propia marca cuenta con su servicio de financiación así como de la extensión de la garantía hasta los siete años.

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Cuenta con espacio bajo el asiento —suficiente para un casco según su forma y tamaño—, instrumentación LCD con conectividad para smartphone y arranque eléctrico / Yamaha

La clave está en entender qué se compra. El RayZR no pretende sustituir a un NMAX 125 ni competir con los escúteres más completos del mercado. Renuncia a una parte del equipamiento y su sistema de freno combinado no sustituye las ventajas de un ABS, una carencia que conviene tener en cuenta frente a algunos rivales. Pero a cambio ofrece una ligereza difícil de igualar, un gasto de combustible mínimo y un precio de acceso muy competitivo.