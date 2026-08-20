Škoda desvela los coches oficiales que acompañarán al pelotón en La Vuelta 2026

Škoda reafirma su compromiso con el ciclismo de máximo nivel volviendo a convertirse en el vehículo oficial de La Vuelta a España. La carrera comenzará el 22 de agosto en Mónaco y concluirá el 13 de septiembre en Granada, completando un recorrido de 21 etapas que transcurrirán por Mónaco, Francia, Andorra y España.

Para responder a las exigencias organizativas y operativas de la prueba, la marca cederá un total de 93 vehículos electrificados (combinando opciones 100% eléctricas e híbridas enchufables), consolidando la flota más respetuosa con el medioambiente en la historia de la competición.

Protagonismo para el Škoda Peaq y el Epiq

La presencia de la compañía en la caravana de La Vuelta traerá consigo novedades destacadas:

Škoda Peaq: Tras su reciente presentación en el Tour de Francia, este modelo actuará como el vehículo del Director de Carrera, Javier Guillén, durante varias etapas. Su estreno oficial en la carrera tendrá lugar en el emblemático trazado del Circuito de Mónaco.

Škoda Epiq: El futuro SUV urbano 100% eléctrico de la firma se exhibirá de forma inédita en la Fan Zone de la prueba, permitiendo a los aficionados conocer de cerca una propuesta enfocada en la electrificación práctica y accesible.

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Un legado ciclista con más de 130 años de historia

El vínculo entre Škoda y el mundo de las dos ruedas se remonta a los orígenes de la propia marca, que nació como fabricante de bicicletas hace más de 130 años. Este patrocinio internacional refleja la continuidad de ese ADN original, respaldando valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo y la superación en las principales citas del calendario ciclista global.