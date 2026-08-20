El Porsche Macan GTS que lleva un médico de urgencias donde las ambulancias no llegan

En las carreteras estrechas y llenas de curvas del Lake District, en el noroeste de Inglaterra, llegar rápido a una emergencia puede marcar la diferencia. Allí trabaja como voluntario el doctor John Ferris, especialista en medicina de urgencias y atención prehospitalaria, que se desplaza hasta lugares de difícil acceso para atender a pacientes antes de que puedan llegar al hospital. Para hacerlo cuenta con un vehículo poco habitual para este tipo de trabajo, un Porsche Macan GTS adaptado para emergencias.

La zona en la que presta servicio ocupa unos 7.800 kilómetros cuadrados y recibe cerca de diez millones de visitantes al año, muchos de ellos para practicar senderismo, ciclismo y otros deportes al aire libre. Ferris colabora con diferentes organizaciones de asistencia médica y también trabaja para el sistema público de salud británico. En sus intervenciones puede llegar a realizar tratamientos propios de una unidad de cuidados intensivos directamente en el lugar del accidente.

Un Porsche preparado para llegar a tiempo

Ferris necesitaba un vehículo capaz de recorrer largas distancias con rapidez y desenvolverse por carreteras estrechas y llenas de curvas. El Macan GTS fue adaptado con luces de emergencia azules y verdes y una sirena, además del espacio necesario para transportar todo el material médico. Su combinación de prestaciones, capacidad y fiabilidad permite al médico desplazarse con rapidez sin renunciar a la practicidad que necesita en su día a día.

Y es que el Porsche no está dedicado exclusivamente a las emergencias. Ferris también lo utiliza como coche familiar, por lo que debe servir tanto para transportar su equipo médico como para viajar con sus hijos. Esa versatilidad fue una de las razones por las que eligió el Macan, un modelo que le permite combinar su trabajo de emergencia con su vida cotidiana.

El doctor John Ferris y su Porsche Macan GTS / Porsche

Del asfalto a las montañas para salvar vidas

La labor de Ferris va mucho más allá de conducir hasta el lugar de un accidente. En algunas emergencias puede anestesiar a pacientes, ayudar a mantener su respiración o realizar transfusiones de sangre antes de que lleguen al hospital. También participa en operaciones del Great North Air Ambulance Service y colabora con equipos locales de rescate, lo que le permite intervenir en algunos de los lugares más complicados de la región.

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Uno de sus servicios más difíciles tuvo como protagonista a un corredor que sufrió una parada cardíaca durante un entrenamiento en invierno debido a una grave hipotermia. Como era de noche y el lugar era inaccesible por carretera, Ferris y el equipo de montaña tuvieron que transportar a pie todo el material médico. Tras reanimarlo, el corredor fue trasladado a un hospital especializado, donde recibió tratamiento para recuperar su temperatura corporal y consiguió recuperarse. Casos como este explican la importancia de contar con asistencia médica avanzada cerca del paciente en una región donde un hospital especializado puede encontrarse a más de dos horas de distancia.