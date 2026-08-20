La nueva generación del Hyundai Tucson crece y cambia radicalmente por dentro y por fuera para 2027

El Hyundai Tucson es un coche clave en el mercado español. El año pasado fue el quinto coche más vendido y este 2026 lleva ya más de 107.000 unidades matriculadas. Su espacio, su amplia gama de motores y su equipamiento tecnológico lo han hecho uno de los favoritos de los conductores españoles y, ahora, Hyundai ha anunciado una nueva generación de este SUV, que mejora aún más si cabe.

Lo primero porque es más grande, pero con cabeza. La quinta generación del Tucson, de la que ya disponemos de ciertos datos concretos, va a ser más espaciosa y más práctica, sobre todo para un uso familiar. Además, estéticamente se convierte en un coche más robusto y más moderno. El interior del nuevo Tucson también cambia por completo.

El nuevo Hyundai Tucson, más grande y espacioso

El nuevo Hyundai Tucson mide 4,70 metros de longitud, 1,905 metros de anchura y 1,685 metros de altura, mientras que la distancia entre ejes alcanza los 2,785 metros. Frente al modelo anterior, la carrocería crece 60 milímetros en longitud y 40 milímetros en anchura, mientras que la batalla aumenta otros 30 milímetros.

El nuevo Tucson crece seis centímetros de largo y cuatro de ancho. / Hyundai

Este incremento de tamaño tiene una consecuencia directa en el habitáculo. Hyundai asegura que el espacio para los pasajeros de la segunda fila mejore de forma considerable, con 1.031 milímetros de altura libre hasta el techo, 29 milímetros más que en el modelo anterior.

También se ha facilitado el acceso a las plazas traseras. Las puertas de esta segunda fila aumentan su ángulo de apertura de 73 a 83 grados, lo que permite entrar y salir del vehículo con mayor facilidad.

Un interior completamente renovado

Siguiendo en el interior, el habitáculo del nuevo Hyundai Tucson cambia por completo. Se ha diseñado un salpicadero de aspecto más horizontal, con una estructura flotante que separa visualmente la zona superior de la inferior mediante una línea que conecta las salidas de ventilación.

El interior del nuevo Tucson se ha rediseñado por completo. / Hyundai

En el centro se sitúa una gran pantalla, mientras que el nuevo volante presenta un diseño de doble corte en forma de D. La marca también ha trabajado para mejorar la sensación de amplitud y la ergonomía del puesto de conducción. También estrena un sistema de carga inalámbrica capaz de cargar dos teléfonos simultáneamente.

Pero el nuevo Tucson no se limita a añadir tecnología. Hyundai incorpora diferentes soluciones pensadas para el uso cotidiano, como una bandeja oculta para apoyar las manos, un compartimento adicional para el equipaje y un tarjetero situado junto a la salida de ventilación del conductor.

Y ahora es más práctico y 'vivivle'. / Hyundai

Un diseño exterior que se alinea con otros modelos de Hyundai

La quinta generación del Tucson sigue la filosofía Art of Steel y estrena una imagen mucho más robusta y angulosa yAsí, el frontal es uno de los elementos que más cambia. El nuevo Hyundai Tucson incorpora unas luces diurnas verticales con forma de H y una fina iluminación horizontal situada en la zona central. Esta última utiliza un sistema de iluminación indirecta creando una firma luminosa más limpia y futurista.

El lateral también gana protagonismo mediante unos pasos de rueda más voluminosos y superficies tridimensionales que generan diferentes juegos de luces y sombras. Las puertas, en cambio, presentan superficies más limpias atravesadas por líneas de carácter horizontales que refuerzan la sensación de anchura.

En la parte trasera aparecen unos pilotos con una estructura tridimensional tipo prisma, acompañados por una fina firma luminosa horizontal y grupos ópticos verticales. El conjunto se completa con un paragolpes más robusto y una placa protectora que refuerza la imagen de SUV.

El exterior sigue la filosofía de diseño Art of Steel. / Hyundai

Hyundai ofrecerá el nuevo Tucson con ocho colores de carrocería, cinco de ellos completamente nuevos: Serenity White Pearl, Driftwood Gray Matte, Driftwood Gray Metallic, Red Rock Orange Matte y Goyo Copper Pearl.

Para el interior habrá cuatro combinaciones, frente al único acabado negro disponible anteriormente. A este se suman las combinaciones Mud Gray/Dove Gray, Black/Sand Beige y Black/Soil Brown.

Un nuevo Hyundai Tucson XRT para los más aventureros

La gama contará además con una versión XRT, que apuesta por una imagen más aventurera y orientada a las actividades al aire libre. El Hyundai Tucson XRT incorpora una parrilla frontal específica de formas rectangulares, una placa protectora de mayor tamaño y molduras negras en los pasos de rueda. También cuenta con elementos decorativos inspirados en el carbono forjado, paragolpes y placas protectoras específicas, el emblema XRT, luces diurnas negras y llantas exclusivas.

El interior también recibe un tratamiento específico, con asientos exclusivos, detalles decorativos en metal oscuro y alfombrillas protectoras para las dos primeras filas. El equipamiento se completa con iluminación LED táctil en el portón trasero.

Todavía quedan dudas por resolver

Pese a los datos y características ya confirmados por Hyundai, todavía quedan por saber algunas de las características más relevantes del nuevo Hyundai Tucson.

Nos referimos, por supuesto, a las motorizaciones que completarán la gama y, por supuesto, al precio. Actualmente, el Hyundai Tucson está disponible con fierentes grados de electrificación basados en el mismo motor 1.6 T-GDi de gasolina, desde cero hasta PHEV.

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Se espera que esta quinta generación del Hyundai Tucson llegue al mercado en 2027, siendo Corea del Sur la zona cero de su comercialización.