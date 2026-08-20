Geely, pionera china en el ecosistema europeo de seguridad vial

Geely Auto se ha integrado oficialmente en la iniciativa europea Data for Road Safety (DFRS), convirtiéndose en el primer fabricante de automóviles procedente de China en incorporarse a este ecosistema de seguridad cooperativo a escala continental.

A través de esta alianza, los vehículos de la firma compartirán información de tráfico relacionada con la seguridad (SRTI) en tiempo real y de forma anonimizada con la infraestructura viaria, los servicios de emergencia y el resto de vehículos conectados.

La aportación de datos procedentes de los sensores de los propios automóviles -como alertas por firme deslizante, fenómenos meteorológicos adversos o averías repentinas en la calzada- permitirá anticipar peligros en la red vial. Esta red compartida busca mejorar el conocimiento en tiempo real del estado del tráfico para contribuir a reducir la siniestralidad en las carreteras europeas.

Cumplimiento con Euro NCAP, el RGPD y la normativa comunitaria

El marco DFRS funciona como una herramienta operativa para la aplicación de la Directiva sobre Sistemas de Transporte Inteligentes (2010/40/UE) de la Comisión Europea. En coordinación con Euro NCAP, la iniciativa promueve la integración de la tecnología de comunicación V2X (Vehicle-to-Everything) en la arquitectura de los vehículos dentro de la hoja de ruta hacia una conducción más segura.

Con esta incorporación, Geely Auto refuerza el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea y establece las bases técnicas para acelerar el despliegue de sus sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS) en los mercados europeos.

Impulso a la movilidad conectada entre China y Europa

La adhesión al proyecto representa un hito en la cooperación en materia de datos entre China y Europa, impulsando la evolución de la movilidad conectada desde soluciones tecnológicas aisladas hacia una infraestructura abierta orientada a la seguridad vial.

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Para la compañía, esta decisión respalda su estrategia de expansión a largo plazo en el continente y le permite participar de forma activa en la definición de los futuros estándares de seguridad regional junto a autoridades públicas, organismos reguladores y otros fabricantes de la industria.