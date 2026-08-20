El enemigo invisible de tu coche en la playa puede costarte más de 200 euros en reparaciones

Pasar unos días junto al mar es sinónimo de vacaciones para muchos conductores, pero también supone una amenaza silenciosa para el coche. Aparcar cerca de la playa expone el vehículo al salitre, la arena y el calor extremo, tres factores que pueden deteriorar distintos componentes y provocar averías cuya reparación supera fácilmente los 200 euros.

La buena noticia es que prevenir estos daños no requiere grandes inversiones. Un lavado frecuente con agua dulce, proteger el habitáculo del sol y revisar determinados elementos al finalizar las vacaciones son medidas suficientes para prolongar la vida útil del vehículo y evitar gastos innecesarios.

Salitre, arena y calor, una combinación muy agresiva

La brisa marina transporta pequeñas partículas de sal que se depositan sobre la carrocería, pero también alcanzan los bajos, las suspensiones y los pasos de rueda. Si permanecen durante varios días, favorecen la aparición de corrosión en piezas metálicas, especialmente cuando el coche pasa largas temporadas junto al mar.

A este problema se suma la arena, que actúa como un abrasivo sobre la pintura y puede introducirse en el sistema de frenos, acelerando el desgaste de discos y pastillas. Además, la exposición continuada al sol puede elevar la temperatura del interior del vehículo por encima de los 60 grados, deteriorando plásticos, tapicerías e incluso algunos componentes electrónicos.

Las claves para evitar averías durante las vacaciones

Los especialistas recomiendan lavar con agua dulce a presión los bajos, las llantas y los pasos de rueda al menos una vez por semana para eliminar los restos de sal antes de que provoquen corrosión. También es importante no limpiar nunca la carrocería en seco, ya que la arena puede rayar de forma permanente el barniz.

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Otra medida sencilla consiste en utilizar un parasol reflectante y, si es posible, cortinillas para reducir la temperatura del habitáculo hasta en 15 grados. Además, conviene revisar los filtros del motor y del aire acondicionado tras las vacaciones, ya que la arena los satura con rapidez. Estas pequeñas actuaciones, cuyo coste ronda entre los 20 y los 80 euros según el caso, resultan mucho más económicas que reparar daños por corrosión, sustituir frenos o solucionar averías derivadas del exceso de calor, cuya factura puede superar con facilidad los 200 euros.