Consejos
El enemigo invisible de tu coche en la playa puede costarte más de 200 euros en reparaciones
El salitre, la arena y las altas temperaturas aceleran el desgaste del vehículo, aunque unos sencillos hábitos ayudan a evitar averías
Sofía Aladro
Pasar unos días junto al mar es sinónimo de vacaciones para muchos conductores, pero también supone una amenaza silenciosa para el coche. Aparcar cerca de la playa expone el vehículo al salitre, la arena y el calor extremo, tres factores que pueden deteriorar distintos componentes y provocar averías cuya reparación supera fácilmente los 200 euros.
La buena noticia es que prevenir estos daños no requiere grandes inversiones. Un lavado frecuente con agua dulce, proteger el habitáculo del sol y revisar determinados elementos al finalizar las vacaciones son medidas suficientes para prolongar la vida útil del vehículo y evitar gastos innecesarios.
Salitre, arena y calor, una combinación muy agresiva
La brisa marina transporta pequeñas partículas de sal que se depositan sobre la carrocería, pero también alcanzan los bajos, las suspensiones y los pasos de rueda. Si permanecen durante varios días, favorecen la aparición de corrosión en piezas metálicas, especialmente cuando el coche pasa largas temporadas junto al mar.
A este problema se suma la arena, que actúa como un abrasivo sobre la pintura y puede introducirse en el sistema de frenos, acelerando el desgaste de discos y pastillas. Además, la exposición continuada al sol puede elevar la temperatura del interior del vehículo por encima de los 60 grados, deteriorando plásticos, tapicerías e incluso algunos componentes electrónicos.
Las claves para evitar averías durante las vacaciones
Los especialistas recomiendan lavar con agua dulce a presión los bajos, las llantas y los pasos de rueda al menos una vez por semana para eliminar los restos de sal antes de que provoquen corrosión. También es importante no limpiar nunca la carrocería en seco, ya que la arena puede rayar de forma permanente el barniz.
Otra medida sencilla consiste en utilizar un parasol reflectante y, si es posible, cortinillas para reducir la temperatura del habitáculo hasta en 15 grados. Además, conviene revisar los filtros del motor y del aire acondicionado tras las vacaciones, ya que la arena los satura con rapidez. Estas pequeñas actuaciones, cuyo coste ronda entre los 20 y los 80 euros según el caso, resultan mucho más económicas que reparar daños por corrosión, sustituir frenos o solucionar averías derivadas del exceso de calor, cuya factura puede superar con facilidad los 200 euros.
- Barcelona 'expulsa' de su padrón a 4.230 personas en un año y medio al detectar presuntos fraudes por falsedad documental
- La llegada de un frente atlántico provocará un cambio de tiempo a partir del miércoles y una bajada de las temperaturas en gran parte del país
- Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora del veredicto del Tribunal de Phuket, en Tailandia, sobre los recursos presentados
- Àngel Llàcer (52 años), sobre su decisión de abandonar la carrera: 'Mi abuela no me hablaba y mi madre, superenfadada, iba llorando
- Científicos italianos denuncian el robo de instrumentos valorados en más de 50.000 euros tras un viaje a España para estudiar el eclipse
- IKEA lo vuelve a hacer: 10 muebles para aprovechar cada centímetro de casa en la vuelta al cole
- Terremoto hoy en Granada: última hora en directo
- Rodri, electricista: 'La gente se gasta 4.000 euros en un sofá, pero le cuesta hacerlo en una instalación eléctrica porque no se ve