BMW, Smart y Tesla, las marcas más fiables en vehículos 100% eléctricos, según la OCU

BMW, Smart y Tesla se sitúan a la cabeza entre las marcas de vehículos 100% eléctricos más fiables del mercado, de acuerdo con los datos publicados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). En su informe, la entidad otorga una calificación de 91 sobre 100 a BMW y Smart, mientras que Tesla obtiene 89 puntos, compartiendo esa misma nota con BYD y Dacia dentro del top 5. La lista principal de fiabilidad recopilada por la OCU se completa con Kia, Nissan, Renault y MG, todas ellas con una puntuación de 87 sobre 100.

El estudio de la OCU, basado en una encuesta a 3.810 automovilistas de diez países europeos, evalúa de forma paralela el nivel de satisfacción de los usuarios. En este apartado, Tesla lidera la valoración general, seguida de cerca por BMW y Polestar. Por su parte, la OCU señala que Mercedes-Benz logra índices de satisfacción muy elevados entre los encuestados, aun cuando sus registros de fiabilidad quedan levemente por debajo de los primeros puestos.

Ahorro en uso y mantenimiento frente al sobrecoste del seguro

Más allá de la respuesta mecánica, las estimaciones de la OCU detallan ventajas económicas significativas en el uso diario. Un vehículo eléctrico con un consumo medio de 18 kWh/100 km cargado en el domicilio requiere unos 2.700 euros en electricidad para recorrer 100.000 kilómetros, frente a los 12.000 euros en combustible que precisaría un modelo de gasolina equivalente (con un consumo estimado de 7,5 l/100 km). A esto se suma el mantenimiento preventivo: la OCU cifra la revisión anual de un eléctrico en unos 140 euros de media, frente a los 250 euros de las mecánicas térmicas, debido a una simplicidad mecánica con menor desgaste.

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Sin embargo, los análisis de la OCU advierten de que la póliza del seguro sigue representando un claro hándicap económico. Un seguro a todo riesgo para un coche eléctrico resulta, según la OCU, un 36% más caro de media que el de un turismo de gasolina, mostrando notables variaciones según la aseguradora y el modelo analizado.