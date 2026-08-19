El Nissan Micra eléctrico se lleva los 4.500 euros del Plan Auto+ y trae recargas gratis con Repsol y Zunder

El Nissan Micra ha regresado completamente renovado y con una transformación que cambia por completo su planteamiento. La sexta generación del urbano japonés abandona los motores de combustión y se convierte en un modelo 100% eléctrico, con dos baterías, hasta 415 kilómetros de autonomía en ciclo combinado y un interior mucho más tecnológico.

Este modelo, evolución de un coche que ha acompañado a Nissan durante décadas (y que le ha dado grandes alegrías), se convierte así en uno de los pilares de la nueva estrategia de electrificación de la marca japonesa para recuperar presencia en el mercado europeo.

Un Micra completamente nuevo

Aunque conserva el nombre y la filosofía de coche urbano, el nuevo Nissan Micra poco tiene que ver técnicamente con las generaciones anteriores. La sexta generación se desarrolla sobre la plataforma AmpR Small, una arquitectura compartida dentro de la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi.

Mide 3,97 metros de longitud, 1,83 metros de anchura y 1,50 metros de altura, por lo que mantiene unas dimensiones contenidas para desenvolverse con facilidad en ciudad. A pesar de ello, ofrece cinco plazas y un maletero de 326 litros, que puede crecer hasta 1.106 litros al abatir los asientos traseros.

Nissan Micra / Nissan

El diseño exterior busca además diferenciarlo claramente de los anteriores Micra, con una carrocería de formas redondeadas, pasos de rueda marcados, grupos ópticos LED y llantas de 18 pulgadas. Nissan ofrece seis colores de carrocería, dos colores para el techo y hasta 14 combinaciones exteriores.

Dos baterías y hasta 415 kilómetros de autonomía

La gama eléctrica del Micra se articula alrededor de dos batería: la versión Standard Range, con una batería de 40 kWh, alcanza hasta 317 kilómetros de autonomía WLT; y otra batería de 52 kWh, que permite llegar hasta 415 kilómetros en ciclo combinado y hasta 574 kilómetros en uso urbano.

El tamaño de la batería del Micra también condiciona la potencia. La versión con batería de 40 kWh desarrolla 120 CV, mientras que la variante de 52 kWh eleva la potencia hasta 150 CV.

Nuevo Nissan Micra / Nissan

En cuanto a la recarga, la batería de 40 kWh puede pasar del 15% al 80% en unos 30 minutos en las condiciones adecuadas, mientras que la versión de 52 kWh puede recuperar hasta 175 kilómetros de autonomía en 15 minutos utilizando un cargador rápido compatible.

Además, el conductor puede elegir entre cuatro modos de conducción (Eco, Normal, Sport y Personalizado) que modifican la respuesta del vehículo. El sistema también permite asociar diferentes colores de iluminación ambiental a los modos de conducción, con hasta 48 tonalidades disponibles.

Así es el interior del nuevo Nissan Micra

El habitáculo es uno de los aspectos en los que más ha evolucionado el Micra. Nissan apuesta por un salpicadero de diseño horizontal y por una combinación de tecnología y personalización. Entre los elementos disponibles destaca una pantalla central de 10,1 pulgadas, desde la que se controlan las funciones de infoentretenimiento y conectividad. El coche puede integrar Google Maps, Google Assistant y Google Play, mientras que también ofrece Apple CarPlay y Android Auto.

Nuevo Nissan Micra / Nissan

El sistema de navegación tiene además una función especialmente interesante en un coche eléctrico: Google Maps puede planificar las rutas teniendo en cuenta el nivel de batería, el tráfico, los puntos de recarga disponibles y el tiempo necesario para cargar.

En el interior se intenta aprovechar al máximo el espacio con hasta 18 litros de espacio de almacenamiento repartidos por el habitáculo, además de un compartimento específico bajo el suelo del maletero para guardar los cables de carga. El coche mantiene cinco plazas, con espacio para hasta tres adultos en la segunda fila o para instalar dos sillas infantiles mediante el sistema IsoFIX.

Nissan Micra / Nissan

Entre sus funciones más prácticas está la posibilidad de utilizar la batería como fuente de energía mediante la tecnología V2L (Vehicle-to-Load). El Nissan Micra eléctrico puede suministrar hasta 3,6 kW de potencia para alimentar dispositivos externos, desde un ordenador portátil hasta una pequeña nevera o equipamiento durante una escapada.

Gama, equipamiento y precios del Nissan Micra

La gama española del nuevo Nissan Micra se estructura en tres acabados: Acenta, N-Connecta y Tekna, con diferentes niveles de equipamiento y configuraciones de batería.

El Acenta es la versión de acceso e incluye elementos como las llantas de 18 pulgadas Flex Wheel Active, pantalla de 10,1 pulgadas, Apple CarPlay y Android Auto, faros Full LED automáticos y cable de carga en corriente alterna de 11 kW. El N-Connecta añade cámara de visión trasera con sensores de aparcamiento, llantas de aleación de 18 pulgadas, iluminación ambiental personalizable y el ecosistema de Google integrado. Por encima se sitúa el Tekna, que incorpora un mayor nivel de equipamiento tecnológico y de confort.

Nissan Micra. / Nissan

El precio empieza en los 20.600 euros del Nissan Micra Acenta con batería pequeña, al contado y ya habiendo incluido el descuento del Plan Auto+ y CAE; y llega hasta los 28.650 euros de la versión Tekna con batería grande y mismas condiciones.

El nuevo Nissan Micra puede beneficiarse de hasta 4.500 euros del Plan Auto+, la cuantía máxima prevista para los turismos 100% eléctricos. En su caso, el modelo cumple los criterios que permiten alcanzar esa cantidad: es eléctrico, su precio se sitúa por debajo de 35.000 euros antes de impuestos y se fabrica en Europa (en Douai, Francia, coche y batería). Además, el programa obliga al punto de venta a aplicar otros 1.000 euros de descuento. Nissan ya está adelantando la ayuda en sus ofertas comerciales, por lo que los precios anunciados actualmente deben interpretarse teniendo en cuenta las condiciones de cada promoción.

Además, el Micra viene con recargas gratis

A las características del propio vehículo Nissan suma actualmente diferentes ventajas relacionadas con la recarga. Los particulares que adquieran determinados eléctricos Nissan dentro de las condiciones de la promoción pueden beneficiarse de las dos primeras recargas de cada mes gratis en la red de Repsol, utilizando la aplicación Waylet. La promoción está prevista hasta el 31 de diciembre de 2026.

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Nissan Micra cargando en un cargador de Repsol / Nissan

A esta ventaja se suma Zunder, donde Nissan ofrece hasta 2.000 kWh de recarga gratuita mediante Nissan Charge para determinados modelos eléctricos, entre ellos el Micra. La marca sitúa esta cantidad en el entorno de los 10.000 kilómetros, aunque la equivalencia depende del consumo del vehículo.