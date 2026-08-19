Ferrari CZ26: El nuevo ‘One-Off’ de 1.000 CV que reinterpreta el futuro

El Ferrari CZ26 se presenta como una obra de arte sobre ruedas nacida del programa de encargos más exclusivo de Maranello. Concibiendo una silueta de dos volúmenes, el equipo liderado por Flavio Manzoni ha sido capaz de crear un lenguaje estético limpio, puramente técnico y de proporciones musculosas.

El planteamiento de la carrocería de este CZ26 rinde homenaje a los principios del diseño industrial italiano de los años 70, fusionando formas funcionales con el exclusivo tono de pintura Argento Veloce de efecto líquido, acentos en Rosso Lampante y componentes en fibra de carbono pigmentada.

El Ferrari CZ26 se presenta como una obra de arte sobre ruedas nacida del programa de encargos más exclusivo de Maranello / Ferrari

Aerodinámica extrema

Bajo su carrocería a medida, el CZ26 mantiene la arquitectura técnica y el esquema de propulsión híbrido enchufable del SF90 Stradale, combinando un motor V8 turbo con tres motores eléctricos para desarrollar 1.000 CV de potencia máxima. El rendimiento aerodinámico se ha rediseñado por completo:

Eje delantero: Incluye una reorientación de los radiadores, conductos de bypass dedicados y un sistema air curtain lateral en el paragolpes para reducir la resistencia de las ruedas.

Incluye una reorientación de los radiadores, conductos de bypass dedicados y un sistema air curtain lateral en el paragolpes para reducir la resistencia de las ruedas. Zona posterior: Incorpora un spoiler de grandes dimensiones, un difusor específico y aberturas en la luneta diseñadas para la disipación térmica del motor.

Incorpora un spoiler de grandes dimensiones, un difusor específico y aberturas en la luneta diseñadas para la disipación térmica del motor. Fondo plano: Fondo y generadores de vórtices revisados para garantizar el equilibrio de carga a altas velocidades.

Diseñado por el Ferrari Design Studio para un cliente estadounidense, este prototipo único combina líneas inspiradas en el diseño industrial de los años setenta, aerodinámica avanzada y propulsión híbrida / Ferrari

Habitáculo de vanguardia

El interior traslada la misma filosofía técnica mediante el uso de techos y montantes en tono negro que simulan una célula protectora encajada en el vehículo. Destaca el uso de un tejido técnico negro de acabado mate, combinado con inserciones en los asientos producidas mediante tecnología de impresión 3D.

El habitáculo mezcla fibra de carbono con filamentos metálicos en su trama, detalles cromáticos a juego con el exterior y embellecedores pintados en la misma tonalidad de la carrocería.

El interior traslada la misma filosofía técnica mediante el uso de techos y montantes en tono negro que simulan una célula protectora encajada en el vehículo / Ferrari

Máxima exclusividad

Esta creación irrepetible ha sido concebida bajo el paraguas del departamento Special Projects de Ferrari, la división dedicada al desarrollo de modelos One-Off a la medida de los clientes más distinguidos de la marca.

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En este proceso participativo, el comprador colabora mano a mano con los especialistas del Ferrari Design Studio durante todas las fases de diseño y desarrollo, dando lugar a un automóvil verdaderamente único que pasa a formar parte de la historia de Maranello.