Exclusivo
Ferrari CZ26: El nuevo ‘One-Off’ de 1.000 CV que reinterpreta el futuro
Diseñado por el Ferrari Design Studio para un cliente estadounidense, este prototipo único combina líneas inspiradas en el diseño industrial de los años setenta, aerodinámica avanzada y propulsión híbrida
El Ferrari CZ26 se presenta como una obra de arte sobre ruedas nacida del programa de encargos más exclusivo de Maranello. Concibiendo una silueta de dos volúmenes, el equipo liderado por Flavio Manzoni ha sido capaz de crear un lenguaje estético limpio, puramente técnico y de proporciones musculosas.
El planteamiento de la carrocería de este CZ26 rinde homenaje a los principios del diseño industrial italiano de los años 70, fusionando formas funcionales con el exclusivo tono de pintura Argento Veloce de efecto líquido, acentos en Rosso Lampante y componentes en fibra de carbono pigmentada.
Aerodinámica extrema
Bajo su carrocería a medida, el CZ26 mantiene la arquitectura técnica y el esquema de propulsión híbrido enchufable del SF90 Stradale, combinando un motor V8 turbo con tres motores eléctricos para desarrollar 1.000 CV de potencia máxima. El rendimiento aerodinámico se ha rediseñado por completo:
- Eje delantero: Incluye una reorientación de los radiadores, conductos de bypass dedicados y un sistema air curtain lateral en el paragolpes para reducir la resistencia de las ruedas.
- Zona posterior: Incorpora un spoiler de grandes dimensiones, un difusor específico y aberturas en la luneta diseñadas para la disipación térmica del motor.
- Fondo plano: Fondo y generadores de vórtices revisados para garantizar el equilibrio de carga a altas velocidades.
Habitáculo de vanguardia
El interior traslada la misma filosofía técnica mediante el uso de techos y montantes en tono negro que simulan una célula protectora encajada en el vehículo. Destaca el uso de un tejido técnico negro de acabado mate, combinado con inserciones en los asientos producidas mediante tecnología de impresión 3D.
El habitáculo mezcla fibra de carbono con filamentos metálicos en su trama, detalles cromáticos a juego con el exterior y embellecedores pintados en la misma tonalidad de la carrocería.
Máxima exclusividad
Esta creación irrepetible ha sido concebida bajo el paraguas del departamento Special Projects de Ferrari, la división dedicada al desarrollo de modelos One-Off a la medida de los clientes más distinguidos de la marca.
En este proceso participativo, el comprador colabora mano a mano con los especialistas del Ferrari Design Studio durante todas las fases de diseño y desarrollo, dando lugar a un automóvil verdaderamente único que pasa a formar parte de la historia de Maranello.
- Barcelona 'expulsa' de su padrón a 4.230 personas en un año y medio al detectar presuntos fraudes por falsedad documental
- La llegada de un frente atlántico provocará un cambio de tiempo a partir del miércoles y una bajada de las temperaturas en gran parte del país
- Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora del veredicto del Tribunal de Phuket, en Tailandia, sobre los recursos presentados
- Àngel Llàcer (52 años), sobre su decisión de abandonar la carrera: 'Mi abuela no me hablaba y mi madre, superenfadada, iba llorando
- Científicos italianos denuncian el robo de instrumentos valorados en más de 50.000 euros tras un viaje a España para estudiar el eclipse
- IKEA lo vuelve a hacer: 10 muebles para aprovechar cada centímetro de casa en la vuelta al cole
- Terremoto hoy en Granada: última hora en directo
- Rodri, electricista: 'La gente se gasta 4.000 euros en un sofá, pero le cuesta hacerlo en una instalación eléctrica porque no se ve