Electrificar un camión diésel sin tocar el motor ya es posible: así funciona el sistema que le añade un eje eléctrico

Convertir un camión diésel en uno parcialmente eléctrico sin sustituir su motor de combustión ya es una realidad. La empresa estadounidense Revoy ha desarrollado un sistema que permite añadir propulsión eléctrica a camiones convencionales mediante un módulo que se coloca entre la cabeza tractora y el semirremolque. La propuesta busca reducir el consumo y las emisiones de las flotas actuales sin obligar a las empresas a comprar nuevos camiones eléctricos.

El dispositivo, denominado Electric Truck Dolly incorpora su propio eje motriz y una batería de 575 kWh de capacidad. Al estar diseñado para utilizar el enganche de quinta rueda estándar, puede acoplarse a diferentes camiones sin modificar su mecánica. Revoy ha conseguido además 27 millones de dólares de financiación para acelerar el desarrollo y comenzar a desplegar comercialmente esta tecnología.

Un segundo motor que ayuda al diésel

El funcionamiento del sistema se basa en combinar el motor de combustión con la asistencia eléctrica. Cuando el conductor acelera, el eje eléctrico aporta potencia y reduce el esfuerzo que tiene que realizar el motor diésel. Durante las frenadas, el sistema recupera parte de la energía y la almacena de nuevo en la batería mediante frenada regenerativa. Todo el proceso se realiza automáticamente, por lo que el conductor no necesita cambiar su forma de conducir.

Según Revoy, esta tecnología puede mover conjuntos de hasta 36,3 toneladas durante entre 320 y 400 kilómetros en modo eléctrico, dependiendo de las condiciones del recorrido. La empresa asegura que el sistema puede reducir hasta un 85% las emisiones de CO₂ y disminuir considerablemente el consumo de combustible. En los camiones pesados estadounidenses, que pueden gastar alrededor de 29 a 39 litros de diésel cada 100 kilómetros, la compañía estima que el consumo podría situarse en el equivalente de entre 6 y 12 litros.

Una batería que se cambia en menos de cinco minutos

Revoy no pretende vender directamente estos módulos a las empresas de transporte. Su modelo de negocio se basa en una suscripción por kilómetro, de manera que las flotas puedan utilizar la tecnología sin afrontar el elevado coste inicial de comprar un sistema de estas características. La compañía también planea instalar estaciones específicas donde las baterías puedan intercambiarse por otras completamente cargadas en menos de cinco minutos, evitando las largas esperas asociadas a la recarga de un camión eléctrico convencional.

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El módulo también incorpora sistemas destinados a mejorar la seguridad, como asistencia para evitar el efecto tijera, protección frente al vuelco, detección de vehículos en el ángulo muerto y ayudas para las maniobras marcha atrás. Revoy pretende comenzar sus primeras operaciones comerciales con una pequeña flota en una ruta de unos 320 kilómetros cerca de Portland, Oregón. La empresa ya trabaja además en una segunda generación con una batería más pequeña y económica, con la intención de reducir los costes y facilitar la expansión de este sistema a más camiones.