Así deberías cargar el coche para ir a la playa y evitar multas de hasta 200 euros

Colocar sombrillas, sillas o neveras entre los asientos o sobre la bandeja trasera representa uno de los errores más peligrosos durante los desplazamientos veraniegos. En un frenazo a tan solo 50 km/h, cualquier objeto suelto multiplica su peso por 50, transformándose en un proyectil directo hacia los ocupantes.

Asimismo, la normativa de tráfico contempla sanciones de hasta 200 euros si la carga dificulta la visibilidad o la movilidad del conductor. La pauta correcta exige ubicar los enseres rígidos en el fondo del maletero, pegados a los respaldos traseros y fijados mediante redes de carga o tensores elásticos.

Tablas de surf, inflables y cofres de techo

El transporte de equipamiento voluminoso requiere aplicar soluciones externas y medidas preventivas para no comprometer la estabilidad del vehículo:

Tablas de surf y paddle surf: Deben fijarse en barras de techo con portatablas específicos, orientadas boca abajo y con la quilla hacia adelante para que la aerodinámica empuje la carga contra el coche. Como carga indivisible, solo puede sobresalir hasta un 15% de la longitud posterior del vehículo , requiriendo el uso de la placa V-20 .

Deben fijarse en barras de techo con portatablas específicos, orientadas para que la aerodinámica empuje la carga contra el coche. Como carga indivisible, solo puede sobresalir hasta un , requiriendo el uso de la . Colchonetas y flotadores: Deben viajar siempre desinflados para no mermar la visibilidad . La mejor opción es inflarlos a pie de playa mediante un compresor eléctrico de 12V conectado a la toma del automóvil.

Deben viajar siempre desinflados para . La mejor opción es inflarlos a pie de playa mediante un compresor eléctrico de 12V conectado a la toma del automóvil. Cofres de techo: Son el recurso idóneo para ampliar espacio, estando destinados a transportar los bultos más ligeros y voluminosos -como toallas o ropa de playa- asegurados con las correas internas del cofre.

Distribución del maletero

A la hora de empaquetar el equipaje, la carga más pesada y las maletas rígidas deben situarse en la base e ir centradas para mantener el centro de gravedad lo más bajo posible. Sobre estas piezas se colocan las bolsas blandas y, finalmente, los objetos de playa. Para evitar que la arena o la humedad estropeen el tapizado al regresar de la costa, es aconsejable recurrir a organizadores impermeables.

Estas recomendaciones de seguridad forman parte de la guía desarrollada por Norauto, compañía especializada en el equipamiento y mantenimiento integral del automóvil, orientada a garantizar desplazamientos estivales seguros y alineados con la normativa vial.