La china GAC desembarca en España con dos eléctricos fabricados en Europa y hasta 4.050 euros del Plan Auto+

GAC comienza a consolidar su gama inicial para el mercado europeo y español conr dos modelos eléctricos, el AION V y el AION UT. La comercialización del primero está en marcha desde a comienzos del verano y ahora se prepara la del AION UT para septiembre. Ambos modelos comparten una característica especialmente relevante en su desembarco europeo: se ensamblan en la planta de Magna Steyr en Graz (Austria), un dato que no debe psarse por alto.

La estrategia de GAC pasa así por adaptar sus productos a las exigencias del mercado europeo no solo desde el punto de vista de la homologación, sino también en aspectos como la seguridad, el diseño y los procesos de fabricación. Este enfoque ha conseguido, por ejemplo, que el AION V haya conseguido las cinco estrellas Euro NCAP.

GAC AION V: un SUV eléctrico de 510 kilómetros

El AION V es el modelo con el que GAC ha iniciado su actividad comercial en España. Se trata de un SUV eléctrico de 4,60 metros de longitud, equipado con un motor delantero de 150 kW (204 CV) y una batería LFP de 75,26 kWh. Su autonomía homologada alcanza los 510 kilómetros en ciclo WLTP.

Uno de sus principales argumentos es la capacidad de carga rápida, ya que admite hasta 180 kW en corriente continua. Puede pasar del 10 al 80% de la batería en unos 24 minutos. El modelo ofrece además un amplio equipamiento desde las versiones de acceso, con elementos como techo panorámico, portón eléctrico, asientos delanteros calefactados, ventilados y con masaje, cámaras de 360 grados y bomba de calor.

GAC AION V / GAC

El habitáculo es otro de sus puntos fuertes, especialmente por el espacio disponible en las plazas traseras. El maletero ofrece 427 litros, una cifra que puede aumentar hasta 978 litros con los asientos posteriores abatidos.

En materia de seguridad, el AION V cuenta con las cinco estrellas Euro NCAP, mientras que GAC ofrece una garantía de ocho años o 160.000 kilómetros para el vehículo y amplía hasta 200.000 kilómetros el límite de cobertura de la batería, durante el mismo periodo.

GAC AION UT: el compacto eléctrico que llegará en septiembre

El segundo integrante de la gama será el AION UT, un compacto de 4,27 metros de longitud. Comparte con el V el motor de 150 kW (204 CV), aunque en este caso la batería LFP tiene una capacidad neta de 60 kWh y permite alcanzar 430 kilómetros de autonomía WLTP.

El AION UT es también más rápido en aceleración que su hermano mayor: completa el 0 a 100 km/h en 7,3 segundos y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h. La carga rápida en corriente continua admite hasta 87 kW, con un tiempo de unos 32 minutos para pasar del 10 al 80%.

GAC Aion UT circulando por cuidad / GAC

Pese a sus dimensiones compactas, el modelo apuesta por el aprovechamiento interior. Tiene una distancia entre ejes de 2,75 metros y un maletero de 440 litros, que puede llegar hasta 1.600 litros con los asientos traseros abatidos. Entre su equipamiento destacan el techo panorámico, el portón trasero eléctrico y una pantalla central de 14,6 pulgadas.

El modelo ha sido desarrollado entre los centros de diseño de GAC en Milán y Shanghái, mientras que su producción para el mercado europeo se realiza en Magna Steyr, en Austria. También dispone de la misma garantía que el GAC AION V.

Ambos modelos de GAC entran en el Plan Auto+

La fabricación en Austria y la homologación europea forman parte de una estrategia con la que la marca pretende reducir la distancia entre un fabricante chino recién llegado y unos consumidores europeos cada vez más familiarizados con las marcas asiáticas.

Producción de los GAC AION en Austria. / GAC

Además, esta decisión industrial suma puntos a los dos coches. El precio de partida sin ningún tipo de ayuda ni descuento para el GAC AION V es de 37.995 euros, una cifra que puede bajar hasta los 28.945 euros financiando y contando con las ayudas del Plan Auto+. El precio inicial para el GAC AION UT es de 30.995 euros, pero con las mismas condiciones baja a los 22.945 euros.

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Y es que ambos modelos de GAC consiguen un descuento de 4.050 euros en concepto de ayudas del Plan Auto+: un 50% por ser eléctricos (2.250 euros), un 25% por precio (para el cálculo hay que descontar el IVA de los PVP, así que reciben 1.125 euros) y un 15% más por estar fabricados en la Unión Europea (675 euros). Para alcanzar el 100% total de las ayudas, a los modelos de GAC les faltaría ese 10% por ensamblaje de la batería también en el contexto de la UE.