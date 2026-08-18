Nace una leyenda. Así se puede definir el debut del nuevo compacto deportivo eléctrico Peugeot E-208 GTi, para el cual se anuncian unas cifras de rendimiento líder en su clase. La versión definitiva exhibe un diseño deportivo, elegante y versátil, guardando gran similitud con el concepto original, en respuesta al deseo de los clientes aficionados al concepto GTi.

Concebido y diseñado en Francia por Peugeot Sport y Peugeot Design, demuestra que Peugeot se toma el placer de conducir más en serio que nunca, abriendo una nueva era para el concepto GTi y demostrando que todo el ADN de los Peugeot GTi se puede encontrar en un coche eléctrico.

Sensaciones de conducción apasionantes y prestaciones excepcionales: así es el nuevo Peugeot E-208 GTi 100% eléctrico / Peugeot

El nuevo Peugeot E-208 GTi es el modelo más potente y con mejor rendimiento del segmento B. Está equipado con un motor eléctrico capaz de rendir 281 CV y ofrece un par de 345 Nm. Se ha optimizado su gestión electrónica y, para ello, los componentes de la placa electrónica y el software de control proceden del mundo de la competición.

Con la mejor relación potencia/peso de su segmento (5,5 kg/CV), el Peugeot 208 E-GTi es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos, recorrer 1.000 metros con salida parada en 25,8 segundos y pasar de 80 a 120 km/h en 3,2 segundos. Por su parte, la velocidad máxima está limitada a 180 km/h.

El nuevo Peugeot E-208 GTi es el modelo más potente y con mejor rendimiento del segmento B / Peugeot

Rendimiento sostenible

El Peugeot E-208 GTi emplea una batería con capacidad útil de 51 kWh, que cuenta con una gestión específica adaptada a las exigencias de un automóvil de tales prestaciones. Se beneficia de una refrigeración perfecta que permite al vehículo ofrecer siempre máximo rendimiento.

La autonomía WLTP oscila entre 352 km y 375 km, según la cubierta escogida. La recarga en corriente continua de 100 kW permite pasar del 20% al 80% de la batería en 27 minutos. También puede cargarse con un wallbox de 11 kW en 2h y 55 m y dispone de función de límite de carga al 80% para el uso diario.

El Peugeot E-208 GTi dispone de planificador de rutas que optimiza la autonomía y de recarga V2L para alimentar dispositivos externos. Por su parte, la app MyPEUGEOT permite el preacondicionamiento remoto o programar recargas.

El Peugeot E-208 GTi emplea una batería con capacidad útil de 51 kWh, que cuenta con una gestión específica adaptada a las exigencias de un automóvil de tales prestaciones / Peugeot

Transformación del chasis

Peugeot ha realizado las modificaciones necesarias para lograr una agilidad excepcional. La carrocería ha sido rebajada en 27 mm, se han ensanchado las vías y se utilizan llantas de 18 pulgadas con neumáticos 215/40R18.

Junto a la delantera original, la adopción de una barra estabilizadora trasera adicional de 31 mm potencia el comportamiento en curvas. Con el objetivo de optimizar la tracción, emplea un diferencial mecánico de deslizamiento limitado que garantiza una óptima entrega de potencia en condiciones de baja adherencia.

El conjunto dinámico se completa con muelles y amortiguadores específicos, con tecnología de competición. La capacidad de frenada está garantizada con discos de freno delanteros de 355 mm con pinzas de cuatro pistones, que cuentan con refrigeración óptima y rendimiento de frenado constante.

El conductor del Peugeot E-208 GTi dispone de control ESP configurado para la seguridad diaria, con un modo Sport que permite mayor libertad al conductor. En el modo Sport, el frenado regenerativo se desactiva para garantizar las máximas prestaciones.

La carrocería ha sido rebajada en 27 mm, se han ensanchado las vías y se utilizan llantas de 18 pulgadas con neumáticos 215/40R18 / Peugeot

Diseño emblemático

Peugeot ha creado un vehículo inmediatamente reconocible como un GTi. Exhibe una silueta compacta y dinámica de porte musculoso, con dimensiones compactas y cortos voladizos. También cuenta con sutiles toques rojos que refuerzan la firma GTi.

En la parte delantera, la firma luminosa de tres garras iluminadas está integrada en el paragolpes y se extiende hasta los faros LED completos. Otros detalles de identidad propia son los pasos de ruedas ensanchados, el faldón delantero en color de la carrocería y un difusor aerodinámico trasero en negro brillante con luz antiniebla integrada.

En el interior, el rojo y el negro marcan la pauta en detalles como las alfombrillas, los tapetes, los cinturones de seguridad / Peugeot

Atmósfera interior GTi

En el interior, el rojo y el negro marcan la pauta en detalles como las alfombrillas, los tapetes, los cinturones de seguridad. El ambiente deportivo se completa con costura rojas en el salpicadero, paneles de puertas y en el volante compacto, rematado en cuero perforado. Los asientos rinden homenaje al 205 GTi, ofrecen gran apoyo y son cómodos para el uso diario, con reposacabezas integrados.

La interfaz visual y sonora ofrece detalles exclusivos, como pantallas digitales con temática roja, páginas de rendimiento específicas para el GTi, iluminación ambiental roja y un ambiente sonoro seleccionable vinculado a la velocidad del motor, fácil de activar o desactivar.

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