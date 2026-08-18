Mercedes-Benz actualiza el Clase C con IA y una función que permite al coche volver marcha atrás solo

Mercedes-Benz ha actualizado en profundidad el Clase C y, tanto la berlina como el familiar, reciben cambios de diseño, nuevos sistemas de asistencia y, sobre todo, una importante evolución tecnológica. La cuarta generación de MBUX incorpora inteligencia artificial de diferentes proveedores, Google se integra de forma más profunda en la navegación y aparece una función capaz de hacer que el coche recorra automáticamente marcha atrás parte del camino que acaba de realizar.

También hay una renovación de los motores de combustión, justo en coincidencia con la presentación del Clase C eléctrico, muestra de que Mercedes-Benz sigue apostando por motores térmicos eficientes para cubrir las necesidades de todos los clientes.

Después de la presentación internacional a la que asistió Neomotor en Portugal hace apenas unas semanas, la marca alemana acaba de abrir los pedidos de su nueva berlina eléctrica y ha confirmado parte de la información que todavía faltaba por conocer. / Mercedes-Benz

El Clase C estrena una nueva generación de MBUX con IA

Mercedes-Benz incorpora la cuarta generación de MBUX, que funciona sobre su sistema operativo MB.OS y cuenta con un nuevo asistente virtual. La peculiaridad es que Mercedes no apuesta por un único modelo de inteligencia artificial. El sistema combina ChatGPT, Microsoft Bing y Google Gemini, de manera que puede recurrir a diferentes herramientas según la consulta.

El conductor puede mantener una conversación con el coche y preguntarle, entre otras cosas, por el tiempo, lugares, conversiones de moneda o información sobre determinados destinos. También puede utilizar el asistente para buscar una canción cuando no recuerda su nombre. El sistema conserva además el contexto de una conversación durante un tiempo, por lo que no es necesario repetir continuamente la misma información.

Mercedes-Benz Clase C. / Mercedes-Benz

La navegación también cambia. Mercedes-Benz utiliza ahora Google Maps como base y añade el Automotive AI Agent de Google Cloud. Esto permite buscar lugares, aparcamientos o puntos de recarga utilizando una conversación con el asistente, en lugar de introducir cada dato manualmente en el navegador.

A ello se suma la navegación con realidad aumentada, que muestra las indicaciones integradas sobre la imagen de la carretera. El sistema también puede representar parte del tráfico y del entorno que detectan las cámaras y sensores del vehículo.

La función más curiosa: volver marcha atrás por donde acabas de pasar

Entre todas las novedades hay una que probablemente resulte más llamativa para muchos conductores. La nueva Rückfahrfunktion permite que la Clase C recorra automáticamente marcha atrás parte del trayecto que acaba de realizar hacia delante. El sistema registra la trayectoria y puede reproducirla posteriormente, algo pensado especialmente para espacios estrechos en los que no hay suficiente sitio para dar la vuelta.

Mercedes-Benz Clase C. / Mercedes-Benz

Mientras realiza la maniobra, la pantalla muestra la imagen de la cámara trasera y la trayectoria que seguirá el vehículo. No obstante, esto no significa que la Clase C pueda circular de forma autónoma: el conductor sigue siendo responsable de supervisar la maniobra.

Además, el nuevo Clase C puede equipar hasta 10 cámaras, cinco radares y 12 sensores ultrasónicos. Con esta información, los diferentes sistemas de asistencia pueden intervenir sobre la dirección, la aceleración y la frenada. Entre las funciones disponibles está el cambio de carril asistido y, con el paquete más avanzado, la capacidad de frenar ante un semáforo en rojo o una señal de stop. También incorpora nuevas funciones de aparcamiento, cámara de 360 grados y asistencia para maniobrar con remolque.

Nuevos faros y más funciones que llegan después de comprar el coche

La actualización también cambia el exterior del coche. El Mercedes-Benz Clase C estrena una parrilla más vertical, nuevos faros con firma luminosa de doble estrella y nuevos diseños de llantas y colores. El nuevo DIGITAL LIGHT con tecnología Micro-LED aumenta aproximadamente un 40% el campo de iluminación de alta resolución y reduce hasta un 50% el consumo energético respecto al sistema anterior.

Mercedes-Benz Clase C. / Mercedes-Benz

En el interior mantiene el cuadro digital de 12,3 pulgadas y la pantalla central de 11,9 pulgadas, pero buena parte de las novedades están relacionadas con el software. MB.OS permite realizar actualizaciones inalámbricas y añadir determinadas funciones posteriormente a través de los llamados Digital Extras.

Mercedes-Benz Clase C. / Mercedes-Benz

Y aquí aparece otra de las claves de esta renovación: el Clase C ya no se concibe como un coche cuya tecnología queda fijada cuando sale del concesionario. Mercedes-Benz puede añadir y actualizar funciones mediante software después de su compra.

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El precio del nuevo Mercedes-Benz Clase C parte de los 41.045 euros (sin IVA) en Alemania y los pedidos ya están abiertos.