Las matrículas españolas no son infinitas: ¿Qué pasará cuando se agoten?

Las matrículas españolas tienen los días contados, al menos tal y como las conocemos actualmente. Desde septiembre de 2000, los vehículos que se matriculan en España utilizan una combinación formada por cuatro números y tres letras, un sistema que sustituyó al antiguo modelo provincial. Sin embargo, la posibilidades no son infinitas y llegará un momento en el que la combinación 9999 ZZZ ponga punto final a esta secuencia.

Eso no significa que España vaya a quedarse sin matrículas. Cuando se alcance esta última combinación, será necesario establecer un nuevo sistema de identificación para los vehículos. La DGT calcula que el formato actual permite alrededor de 80 millones de combinaciones, una cifra que ha permitido mantenerlo durante décadas. De hecho, la propia Dirección General de Tráfico señalaba que, con el ritmo de matriculaciones de hace unos años, el sistema podría durar aproximadamente 40 años.

Un sistema diseñado para evitar palabras y confusiones

No todas las letras del abecedario forman parte de las matrículas españolas. El sistema excluye las vocales, además de la Ñ y la Q, para evitar tanto la formación de palabras malsonantes como posibles confusiones entre caracteres. Por ese motivo, las series comenzaron en BBB y avanzan de forma correlativa hasta llegar a ZZZ.

Los números también siguen un orden determinado. Van desde el 0000 hasta el 9999 antes de que se produzca el salto a la siguiente combinación de letras. Con 10.000 posibilidades numéricas para cada combinación de tres letras y las restricciones establecidas sobre el alfabeto, el sistema alcanza aproximadamente esos 80 millones de matrículas diferentes.

¿Qué pasará cuando llegue la 9999 ZZZ?

La gran incógnita llegará cuando se matricule el vehículo que lleve la combinación 9999 ZZZZ. En ese momento, el formato actual habrá agotado todas sus posibilidades y será necesario aprobar una nueva fórmula. Por ahora, no existe un cambio inminente ni una fecha oficial, las estimaciones dependen del número de vehículos que se matriculen cada año, una cifra que puede ir variando considerablemente.

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Entre las posibilidades que se han planteado esta modificar el órden de los caracteres, incorporar una letra adicional, o diseñar un sistema completamente diferente. Sin embargo, estas son alternativas hipotéticas y no hay que cambiar las matrículas actuales por este motivo. Cuando llegue el momento, será la normativa que determine cómo se identificará a los nuevos vehículos.