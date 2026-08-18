Superdeportivos
Lamborghini hace renacer el mito ‘Super Veloce’ con el nuevo Revuelto SV
Limitado a 1.963 unidades, el V12 más radical en la historia de Sant’Agata Bolognese combina aerodinámica de competición, 1.425 Nm de par y 1.065 CV
Lamborghini reescribe la historia de sus siglas más icónicas con la presentación del nuevo Revuelto SV (Super Veloce). Este superdeportivo de la marca italiana combina un propulsor V12 atmosférico de 6,5 litros (825 CV) con tres motores eléctricos -dos de flujo axial en el eje delantero y uno de flujo radial integrado en la caja de cambios de doble embrague y ocho velocidades- para entregar una potencia conjunta de 1.065 CV y un par máximo combinado de 1.425 Nm.
Apoyado en una batería de 7,3 kWh y en un sistema de ‘torque vectoring’ totalmente eléctrico, el Revuelto SV acelera de 0 a 100 km/h en 2,4 segundos y de 0 a 200 km/h en 6,7 segundos, alcanzando una velocidad máxima superior a los 345 km/h. Con una relación peso-potencia de 1,66 kg/CV, esta versión rinde homenaje al año de fundación de la firma italiana mediante una producción estrictamente limitada a 1.963 unidades.
Aerodinámica de circuito
El diseño exterior del Revuelto SV responde plenamente a exigencias funcionales. La integración del frontal con diseño "Omega", el splitter con aletas, los fondos planos rediseñados y un alerón trasero de doble ala consiguen incrementar la carga aerodinámica total un 80% respecto al Revuelto estándar (un 10% más que en el Aventador SVJ) y mejorar un 60% la eficiencia aerodinámica global.
Esta efectividad ha quedado plasmada sobre la pista: al volante del Revuelto SV, el piloto Marco Mapelli ha detenido el cronómetro en 1:41,6 en el trazado de Hockenheimring, convirtiéndose en el vehículo de producción en serie más rápido en la historia del circuito alemán.
Chasis GT3, frenos de Fórmula 1 y modo "Pilota"
El rendimiento dinámico del vehículo se apoya en componentes desarrollados en el ámbito del automovilismo profesional:
- Suspensión ajustable: Incorpora amortiguadores de ajuste manual derivados de la categoría GT3, incrementando la agilidad un 17% y el agarre lateral un 10%.
- Frenos CCM-R Plus: Estrenan discos carbocerámicos con estructura tridimensional de carbono e inspiración en la Fórmula 1. Detienen el coche de 200 a 0 km/h en 110 metros, reduciendo un 12% la temperatura de trabajo.
- Sensor inercial 6D e IVE: Monitoriza en tiempo real los movimientos de la carrocería para ajustar el control de frenado integrado (IBC), optimizando la estabilidad en apoyos fuertes o sobre pianos.
- Modo Pilota: Nuevo programa de conducción seleccionable desde el volante que permite gestionar hasta cinco niveles de control de tracción derivados de la competición.
- Llantas Monolocker: Introducen por primera vez en un Lamborghini de serie la fijación central monotuerca, equipadas con neumáticos semi-slick Bridgestone Potenza Race R diseñados a medida.
Habitáculo de competición
Fiel a la filosofía de aligeramiento, el interior intensifica el uso de la fibra de carbono vista en los paneles de las puertas, el salpicadero y la estructura de los asientos. El puesto de mando prioriza la ergonomía del conductor mediante mandos específicos en color rojo para el sistema ANIMA y el modo Pilota.
La personalización se completa con la opción de tapicería en tejido técnico Corsa-Tex, acabados en cuero Nero Ade y las posibilidades del programa exclusivo ‘Ad Personam’.
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