Deportivos
El impresionante Ferrari de 350.000 euros con el que Marcos Llorente ha vuelto a los entrenamientos
El reciente campeón del mundo acaparó todas las miradas en Majadahonda al incorporarse al Atlético de Madrid al volante de una bestia V12 de 800 CV
Sofía Aladro
La relación entre los futbolistas de élite y los vehículos de gran cilindrada es una historia de éxito garantizado. Tras proclamarse campeón del mundo con la selección española, Marcos Llorente se ha reincorporado a los entrenamientos del Atlético de Madrid por todo lo alto. En lugar de acudir al Cerro del Espino de Majadahonda en uno de los coches oficiales cedidos por el club, el jugador madrileño sorprendió a todos los presentes al llegar a la ciudad deportiva al volante de su llamativo superdeportivo particular.
El modelo en cuestión es un imponente Ferrari 812 Superfast de color negro totalmente personalizado. Aunque podría parecer un caprichoso autoregalo tras la victoria conseguida en Estados Unidos, lo cierto es que el futbolista posee este automóvil desde finales de 2022. Adquirido hace ya casi cuatro años, este exclusivo modelo italiano vuelve a ponerse bajo el foco mediático como uno de los garajes más espectaculares de la plantilla rojiblanca.
Una bestia italiana de 800 CV y aceleración de infarto
Producido por la firma de Maranello entre 2017 y 2024, el Ferrari 812 Superfast representa una de las máximas expresiones de los Gran Turismo biplaza. Bajo el capó esconde un majestuoso motor V12 atmosférico de 6.5 litros que rinde la friolera de 800 CV de potencia a 8.500 rpm. Sus cifras técnicas rozan las prestaciones de un vehículo de competición: acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 2,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 340 km/h.
Como cabe esperar en una mecánica de semejante envergadura, el rendimiento de este deportivo no está pensado precisamente para cuidar el consumo. El 812 Superfast homologa un gasto medio que ronda los 15 litros a los 100 kilómetros, cifra que se dispara fácilmente hasta los 25 litros cuando rueda por entornos urbanos.
Un valor de mercado de unos 350.000 euros
El precio estimado de esta joya sobre ruedas ronda los 350.000 euros en el mercado de ocasión y portales de segunda mano, si bien el desembolso final depende en gran medida de las opciones de personalización que el deportista añadiese en su momento. Una cifra al alcance de muy pocos que convierte al deportivo de Llorente en uno de los coches más espectaculares de los jugadores de la selección.
Llorente se suma así a la extensa nómina de estrellas del fútbol que sienten devoción por los vehículos de alta gama, marcando la diferencia en su regreso al equipo dirigido por el Cholo Simeone tras un verano inolvidable para el fútbol español.
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